Ünlü oyuncu Tolga Savacı kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti

1980'li yıllarda Yeşilçam'a damga vurmuş isimlerden biri haline gelen ünlü oyuncu Tolga Savacı geçirdiği kalp krizi sonucu 60 yaşında hayatını kaybetti.
Ünlü oyuncu Savacı'nın vefat haberini ses sanatçısı ve yazar Onur Akay duyurdu. Akay, sosyal medya hesabında yaptığı açıklamada, "Maalesef Tolga Savacı'yı çok genç yaşta kaybettik. Kalp krizinden hayatını kaybettiğini öğrendim. Çok acı, çok üzücü, mekânı cennet olsun inşallah." ifadesini kullandı.
Tolga Savacı, 6 Mayıs 1963 tarihinde İstanbul'da doğdu. Ablası eski manken Sibel Savacı'dır. Ayrıca Zeynep Savacı adında bir kız kardeşi vardır. Fransız Koleji'ni bitirdi. 1983 yılında mankenlik eğitimi almak için İtalya'ya gitti. İki yıl İtalya, Almanya, Fransa'da mankenlik yaptı, su topu oynadı. Gençliğinde bir ara motosiklet yarışçılığı yaptı.
Oyunculuğa 1985 yılında "Arzu" filmi ile Banu Alkan ile başrol oynayarak başladı, ardından Hülya Avşar ile "Tapılacak Kadın" ve "Sekreter" filmlerinde oynadı.
Tolga Savacı, ilk eşi Aylin Livaneli ile birlikte 1992-1993 yıllarında Show TV'de "Coke N Roll" adında bir müzik programı sundu. İkinci eşi Özlem İbrahimoğlu ile evli olduğu dönemde Dalyan'da, iki yıl boyunca "Kano" adında bir butik otel işletti. Savacı, 3. evliliğini yazar Nermin Bezmen ile yaptı. Eşi ile birlikte ABD'nin New Jersey eyaletine yerleşen Savacı hâlen klasik otomobillerin bakımı üstüne çalışmaktadır.
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