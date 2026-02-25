Ünlü oyuncu Ufuk Özkan'dan vefasızlık sitemi: Mesaj bile atmayanlar oldu - Son Dakika
25.02.2026 00:33
Karaciğer nakliyle hayata tutunan ünlü oyuncu Ufuk Özkan, iyileşme sürecinin ardından sanat dünyasındaki dostlarına kırgınlığını dile getirdi. Zor günlerinde yalnız bırakıldığını belirten Özkan, ''Gerçek yüzlerini gördüm'' diyerek vefasızlığa isyan etti. Özkan, ''Bırakın aramayı, mesaj dahi atmayan abilerim, yapımcılar ve oyuncu arkadaşlarım oldu. Allah bana onların gerçek yüzünü gösterdi. Kimseye kırıldığımı göstermedim; onları direkt engelledim ve hayatımdan sildim.'' ifadelerini kullandı.

Karaciğer nakliyle hayata tutunan ünlü oyuncu Ufuk Özkan, iyileşme sürecinin ardından sanat dünyasındaki dostlarına kırgınlığını dile getirdi. Zor günlerinde yalnız bırakıldığını belirten Özkan, "Gerçek yüzlerini gördüm" diyerek vefasızlığa isyan etti.

MUCİZE NAKİL İLE SAĞLIĞINA KAVUŞTU

Ufuk Özkan, uzun süre karaciğer yetmezliğiyle mücadele ettikten sonra 3 Şubat'ta gerçekleşen başarılı operasyonla karaciğer nakli olmuştu. Ünlü oyuncu sağlığına kavuştuktan sonra sessizliğini bozdu.

"BIRAKIN ARAMAYI, MESAJ BİLE ATMADILAR"

Sağlık durumunun iyiye gitmesiyle birlikte bir röportaj veren başarılı oyuncu, hastalık sürecinde yaşadığı hayal kırıklığını şu sözlerle anlattı:

"Bırakın aramayı, mesaj dahi atmayan abilerim, yapımcılar ve oyuncu arkadaşlarım oldu. Allah bana onların gerçek yüzünü gösterdi. Kimseye kırıldığımı göstermedim; onları direkt engelledim ve hayatımdan sildim."

HAYAT DERSİ NİTELİĞİNDE TAVSİYE

Yaşadığı süreci bir hayat tecrübesine dönüştüren Özkan, sevenlerine de anlamlı bir uyarıda bulundu. Başkalarını memnun etmek için yaşamamak gerektiğini vurgulayan oyuncu, şu ifadeleri kullandı:

"Haksız yere özgürlüğünüz elinizden alınmadıkça veya amansız bir hastalığınız olmadıkça hayatta hiçbir şeye üzülmeyin. Size sadece bir kez verilen bu yaşamı, başkalarını mutlu etmek için ziyan etmeyin."

