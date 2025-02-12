Ünlü oyuncu Yüsra Geyik'ten cesur pozlar - Son Dakika
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Ünlü oyuncu Yüsra Geyik'ten cesur pozlar

Ünlü oyuncu Yüsra Geyik\'ten cesur pozlar

Arka Sokaklar dizisindeki 'Zeliş' karakteriyle ünlenen ünlü oyuncu Yüsra Geyik, sosyal medya hesabından cesur pozlarını paylaştı. Oyuncunun pozlarına kısa sürede binlerce beğeni geldi.

12.02.2025 16:48
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Arka Sokaklar dizisinde hayat verdiği 'Zeliş' karakteriyle tanınan başarılı oyuncu Yüsra Geyik, sosyal medya hesabından cesur pozlar paylaştı.

Son dönemin en beğenilen oyuncuları arasında yer alan Yüsra Geyik, kariyerine ek olarak özel hayatıyla da merak edilen bir isim. Rol aldığı Bir Gece Masalı isimli diziden apar topar ayrılan ünlü oyuncu, sosyal medya hesabını aktif bir şekilde kullanıyor. Hayranlarının ilgiyle takip ettiği Yüsra Geyik, son olarak cesur pozlarını takipçilerinin beğenisine sundu.

CESUR POZLARI BEĞENİ TOPLADI

Geyik, içinde file bir büstiyer olan mavi gömleğinin düğmelerini açarak cesur pozlar verdi. Ünlü ismin paylaşımına kısa sürede binlerce beğeni geldi.

İşte Yüsra Geyik'in beğeni toplayan o pozları...

Ünlü oyuncu Yüsra Geyik'ten cesur pozlar
Ünlü oyuncu Yüsra Geyik'ten cesur pozlar
Ünlü oyuncu Yüsra Geyik'ten cesur pozlar
Ünlü oyuncu Yüsra Geyik'ten cesur pozlar

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Son Dakika Magazin Ünlü oyuncu Yüsra Geyik'ten cesur pozlar - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • Çelikk:
    vitaminsz 8 0 Yanıtla
  • Tosbaa:
    surat 0 heryeri cesur olsa kaç yazar 5 0 Yanıtla
  • Ender Kervancıoğlu:
    Devamı bırazırsta. 3 0 Yanıtla
  • Bayram Izgoren:
    poz yok 0 0 Yanıtla
  • Mert kursun :
    dizi bulamayınca yarın bir atlamalı diziye alırlar 0 0 Yanıtla
  • Mehmet Kan:
    kepçe kulak çırılçıplak poz verse nafile 0 0 Yanıtla
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