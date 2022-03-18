Ünlü Oyuncudan Çocuk İtirafı Geldi! - Son Dakika
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Ünlü Oyuncudan Çocuk İtirafı Geldi!

18.03.2022 10:38
Ünlü Oyuncudan Çocuk İtirafı Geldi!

Yeşilçam dizisinin Mine'si Selin Şekerci, geçtiğimiz haftalarda sunucu ve oyuncu İbrahim Selim'den ayrılmıştı. Şekerci'den ayrılık sonrası şaşırtan çocuk itirafı geldi. İşte detaylar...

Ünlü oyuncu Selin Şekerci, yaklaşık 7 aydır sunucu ve oyuncu İbrahim Selim ile aşk yaşıyordu.

Selin Şekerci'nin, meslektaşı İbrahim Selim'in programına konuk olmasından sonra başlayan aşkın, geçtiğimiz ocak ayında bittiği ortaya çıktı.

Çiftin, anlaşamadıkları için dostça ayrıldığı iddia edildi.

"BARIŞMA DURUMUMUZ YOK"

Selin Şekerci önceki gün Bebek'te görüntülendi. İbrahim Selim'den iş yoğunluğundan dolayı ayrıldığını Selin Şekerci "Barışmalık bir şey yok. Birbirimizi çok seviyoruz. Sıcağı sıcağına öyle 'Arkadaşız' gibi konuşmalar yapmak istemiyorum" dedi.

"ÇOCUK YAPMAK İÇİN EVLENECEĞİM"

Çocukları çok sevdiğini söyleyen oyuncu "Bir gün kısmetimde varsa çocuk için bir evlilik yapmayı düşünüyorum. Evlenirsembilin ki çocuk yapacağım" diye konuştu. (Posta-Ali Keser)

SELİN ŞEKERCİ KİMDİR?

Selin Şekerci (d. 1 Haziran 1989; Karşıyaka, İzmir), Türk oyuncudur.

İzmir doğumlu Selin Şekerci'nin babası Arap, annesi Azerbaycan asıllıdır. İlkokul, ortaokul ve liseyi İzmir'de okudu. İzmir Devlet Tiyatrosu'nda bir çok tiyatro oyununda yer aldı. Öte yandan yine İzmir'de özel tiyatrolarda ve çocuk oyunlarında oynadı. Kavak Yelleri adlı gençlik dizisiyle televizyon macerası başlayan Şekerci, 3 bölüm Feyza karakterine hayat verdi. Daha sonra İstanbul'a gelerek; dizi-film ve reklamlarda oynamaya başladı.

2012 yılında yönetmenliği Mahsun Kırmızıgül'ün üstlendiği Benim İçin Üzülme dizinde Irmak karakterini canlandırmıştır. 2014 yazı itibarı ile başlayan Kaçak Gelinler dizisinin başrollerinden biri olan Şebnem Gürsoy karakterini canlandırmıştır. Daha sonra 21 Aralık 2015'te başlayan Acı Aşk dizisinde Sude karakterini canlandırmıştır. Daha sonra 8 Temmuz 2016'da başlayan Rengarenk dizisinde Renk karakterini canlandırmıştır. 2 Mart 2017'de başlayan Çoban Yıldızı dizisinde Zühre karakterini canlandırmıştır. 10 Ekim 2020 tarihinde yayınlanan Çatı Katı Aşk dizisinde 14. bölümden itibaren Şirin karakterini canlandırmıştır. 2021'den beri BluTV adlı dijital kanalda, Yeşilçam dizisinin başrol oyuncusudur.

Ünlü Oyuncudan Çocuk İtirafı Geldi!
Ünlü Oyuncudan Çocuk İtirafı Geldi!

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İbrahim Selim, Selin Şekerci, Yeşilçam, Çocuk, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Snob Magazin

Son Dakika Magazin Ünlü Oyuncudan Çocuk İtirafı Geldi! - Son Dakika


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