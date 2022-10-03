Oyuncu Yasemin Hadivent ABD'ye taşınıyor - Son Dakika
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Oyuncu Yasemin Hadivent ABD'ye taşınıyor

03.10.2022 19:51

Ünlü oyuncular Erdem Baş ve Meltem Cumbul'dan sonra bir başka ünlü isim Yasemin Hadivent de Türkiye'den ABD'ye taşınmaya karar verdi.

Türkiye'de sevilen dizilerde rol alan ünlü oyuncular Erdem Baş ve Meltem Cumbul'un geçtiğimiz aylarda Türkiye'den ayrıldıklarını açıklamaları büyük yankı uyandırmıştı. Bir ünlü oyuncu daha yurtdışına taşınma kararı aldı.

BUNDAN SONRA ABD'DE YAŞAYACAK

Snob Magazin'de yer alan habere göre; 'Kuzey Yıldızı İlk Aşk', 'Arka Sıradakiler' ve 'Sevda Çiçeği' gibi sevilen dizilerden tanıdığımız oyuncu Yasemin Hadivent, işi gereği bir süre yaşamını ABD'de sürdüreceğini söyledi.

"TAMAMEN TERK ETMEM SÖZ KONUSU DEĞİL"

Bu kararı vermenin kolay olmadığını belirten Hadivent, "Hayat böyle; bazen insanın mümkünü çareleri kesilir, kendini hiç bilmediği bir yere sürgün etmekten başka çıkış yolu bulamayabilir. Elbette ülkeyi tamamen terk etmem söz konusu değil. Köklerim burada, ailem, kedim burada. Memleketimi seviyorum. Çok özleyeceğimi biliyorum. En kısa zamanda dönebilmek umuduyla gidiyorum." dedi.

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Meltem Cumbul, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Oyuncu Yasemin Hadivent ABD'ye taşınıyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Oyuncu Yasemin Hadivent ABD'ye taşınıyor - Son Dakika
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