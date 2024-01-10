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Ünlü popçu Sefo safra kesesinden ameliyat oldu - Son Dakika
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Ünlü popçu Sefo safra kesesinden ameliyat oldu

Şarkıcı Sefo, hastaneden yaptığı paylaşımla sevenlerini korkuttu. Safra kesesinden ameliyat olduğunu söyleyen Sefo, espri yaparak 'Sünnet oldum' dedi. Durumu iyi olan Sefo, operasyon sonrası arkadaşlarıyla oyun oynadığı anları paylaşarak sağlık durumunun iyiye gittiğini belirtti.

Ünlü popçu Sefo safra kesesinden ameliyat oldu
10.01.2024 - 22:30,
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"Bilmem mi?", "Isabelle", gibi şarkılarıyla şöhreti yakalayan Sefo, hastaneden yaptığı paylaşımla sevenlerini korkuttu. Ünlü şarkıcı safra kesesinden ameliyat olduğunu söyledi. Sefo "Sünnet oldum" esprisiyle de tebessüm ettirdi.

SAFRA KESESİNDEN AMELİYAT OLDU

"Albüm iptal" paylaşımı ile sevenlerini endişelendiren Sefo, ardından "Arkadaşlar ne oldum değil, ne olacağım diyeceksiniz. 3-4 ay önce şurada sahnedeydim, şimdi yataktayım" ifadelerini kullandı.

Hastane odasındaki fotoğrafına "Sünnet oldum arkadaşlar. Bir sıkıntı yok, gayet iyiyim" yazarak espri yapan Sefo'nun safra kesesi ameliyatı olduğu ortaya çıktı.

Ünlü popçu Sefo ameliyat oldu! Sağlık durumunu soranlara 'Sünnet oldum' esprisini yaptı

DURUMU İYİ

Daha sonra gerçeği açıklayan Sefo "Safra kesesi ameliyatı oldum. Geçmiş olsun dilekleriniz için çok teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

Ünlü popçu Sefo ameliyat oldu! Sağlık durumunu soranlara 'Sünnet oldum' esprisini yaptı

Başarılı müzisyen, operasyon sonrası hastane odasında arkadaşlarıyla oyun oynadığı anları paylaşarak sağlık durumumun iyiye gittiği mesajını verdi.

Ünlü popçu Sefo ameliyat oldu! Sağlık durumunu soranlara 'Sünnet oldum' esprisini yaptı

Kaynak: Magazinkolik
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Son Dakika Magazin Ünlü popçu Sefo safra kesesinden ameliyat oldu - Son Dakika


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