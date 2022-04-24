Ünlü rap sanatçısı Sefo Gazianteplileri coşturdu - Son Dakika
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Ünlü rap sanatçısı Sefo Gazianteplileri coşturdu

24.04.2022 20:57
Ünlü rap sanatçısı Sefo Gazianteplileri coşturdu

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi kültür sanat etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen Sefo Konseri, gençlerin büyük ilgisini gördü.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi kültür sanat etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen Sefo Konseri, gençlerin büyük ilgisini gördü. Ünlü rapçi sevilen şarkılarını Gazi şehirlilerle beraber söyledi.

Masal Parkı'nda düzenlenen konser öncesi sunucu Doğukan Alsay, 1 saatlik sahne şovuyla Gazianteplilere keyifli anlar yaşattı. Rapçi Sefo'nun sahneye gelmesiyle coşan izleyiciler "Bilmem mi?", "Bonita", "Affettim" başta olmak üzere sanatçının sevilen birçok şarkısını beraber seslendirdi. Konserde ayrıca Sefo, daha öncesinde düet yaptığı Revart'ı sahneye davet etti, beraber şarkılar söyledi.

İlk kez Gaziantep'te söyledi

Konserin sonlarında Sefo, Gazianteplilerin karşılaması ve gösterdikleri ilgi ve misafirperverlikten etkilendiğini dile getirerek teşekkür etti. Konserde sürpriz yapan ünlü rapçi 29 Nisan'da çıkacak yeni şarkısı "Tutsak"ı ilk defa bu sahnede seslendirdi.

Günün anısına Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Turizm Daire Başkanı Oya Alpay, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla çocuklarla beraber Sefo'ya çiçek ve kutnu kumaşından yapılmış ay yıldız motifli atkı verdi. - GAZİANTEP

Ünlü rap sanatçısı Sefo Gazianteplileri coşturdu
Ünlü rap sanatçısı Sefo Gazianteplileri coşturdu
Ünlü rap sanatçısı Sefo Gazianteplileri coşturdu
Ünlü rap sanatçısı Sefo Gazianteplileri coşturdu
Ünlü rap sanatçısı Sefo Gazianteplileri coşturdu
Ünlü rap sanatçısı Sefo Gazianteplileri coşturdu

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Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Büyükşehir Belediyesi, Gaziantep, Gazi, Magazin, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Magazin Ünlü rap sanatçısı Sefo Gazianteplileri coşturdu - Son Dakika


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