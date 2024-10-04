Ünlü Rapçi Diddy Combs'un Justin Bieber ile cinsel içerikli videolar çektiği ve bu videoları Hollywood'daki diğer ünlülere sattığı öne sürülüyor - Son Dakika
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Ünlü Rapçi Diddy Combs'un Justin Bieber ile cinsel içerikli videolar çektiği ve bu videoları Hollywood'daki diğer ünlülere sattığı öne sürülüyor

Ünlü Rapçi Diddy Combs\'un Justin Bieber ile cinsel içerikli videolar çektiği ve bu videoları Hollywood\'daki diğer ünlülere sattığı öne sürülüyor

Ünlü rapçi Sean 'Diddy' Combs hakkında cinsel içerikli videolar çektiği ve bu videoları Hollywood'daki diğer ünlülere sattığı iddia edildi. Avukat Ariel Mitchell-Kidd, bir kadın sanatçının da Combs'un evinde çekilen videolarda yer aldığını ve 2018'de cinsel saldırıya uğradığını öne sürdü. Bu iddiaların ardından, birçok ünlünün bu olaylara karışmış olabileceği ve Combs'un davasına dahil edilebileceği düşünülüyor. Bu iddialar henüz kanıtlanmamış olup, yasal süreç devam etmektedir.

04.10.2024 10:01
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Ünlü rapçi Sean 'Diddy' Combs hakkında ciddi iddialar ortaya atıldı. NewsNation'ın raporuna göre, Combs'un Justin Bieber ile cinsel içerikli videolar çektiği ve bu videoları Hollywood'daki diğer ünlülere sattığı öne sürülüyor.

Avukat Ariel Mitchell-Kidd, müvekkilinin de benzer bir durumda olduğunu belirtti. Avukata göre, tanınmış bir kadın sanatçı da Combs'un Atlanta'daki evinde kaydedilen müstehcen görüntülerde yer alıyor. Bu sanatçının 2018'de Combs tarafından cinsel saldırıya uğradığı iddia ediliyor.

Mitchell-Kidd, "Hollywood'da zaten sızdırılmış ve dolaşımda olan kayıtlar var," diyerek durumun ciddiyetini vurguladı.

Bu iddiaların ortaya çıkmasıyla birlikte, birçok ünlünün bu olaylara karışmış olabileceği ve Combs'un davasına dahil edilebileceği düşünülüyor.

Bu haberler, henüz kanıtlanmamış iddialar olup, yasal süreç devam etmektedir. Konu hakkında resmi açıklamalar beklenmektedir.

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Son Dakika Magazin Ünlü Rapçi Diddy Combs'un Justin Bieber ile cinsel içerikli videolar çektiği ve bu videoları Hollywood'daki diğer ünlülere sattığı öne sürülüyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • Kemsl:
    sanatçılar (!) hep böyle artık... çek kokoyu yaşa geceyi,seçim yaklaşınca da bana hangi partiye oy vereceğimi söyle! 11 2 Yanıtla
  • Mehmet Yılmaz:
    boş haber 8 0 Yanıtla
  • Murat:
    ne demek bu. yani gara kobra yılanı Justin Bieber'imi ısırmış.? anlamadım. 5 1 Yanıtla
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