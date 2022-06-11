Ünlü Sanatçı Nadide Sultan, Bartın'da konser verdi - Son Dakika
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Ünlü Sanatçı Nadide Sultan, Bartın'da konser verdi

11.06.2022 20:44
Ünlü Sanatçı Nadide Sultan, Bartın'da konser verdi

Bartın Belediyesi tarafından organize edilen "Bartın 1. Uluslararası Çevre Şöleni" etkinlikleri kapsamında ünlü sanatçı Nadide Sultan konser verdi.

Nadide Sultan'ın sahnede seslendirdiği şarkılarla, Yalı konser alanını dolduran binlerce Bartınlı, eğlenceli dakikalar yaşadı.

BELEDİYE BAŞKANI ÇİLEK TAKDİM ETTİ

Ünlü şarkıcının söylediği eserlere hep bir ağızdan eşlik eden izleyiciler alkışlarla tempo tuttu. Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın, gecede Nadide Sultan'a bir demet çiçekle birlikte bölgede yetiştirilen çilekten de takdim etti.

Ünlü Sanatçı Nadide Sultan, Bartın'da konser verdi

"SULTANIM BENİ TAKİP EDER MİSİN?"

Konseri baştan sona heyecanla izleyen genç bir hayranının elindeki ilginç pankart gözlerden kaçmadı. "Sultanım, beni takip eder misin? " yazılı afişi gören Nadide Sultan hayranına sahneden seslendi. Ünlü şarkıcı, "Takip ederim ama adresini de yazman gerekli oraya" dedi. Sonrasında hayranını sahnesine davet eden şarkıcı, "Seni takip edeceğim haydi adresini söyle buradakiler de sana takip isteği yollasın" diyerek esprili bir şekilde hayranına takıldı. Genç hayranına kendi elleriyle çilek de yediren Nadide Sultan " Hem takip edelim, hem de çilek, ne güzel vallahi " dedi.

Ünlü Sanatçı Nadide Sultan, Bartın'da konser verdi
Ünlü Sanatçı Nadide Sultan, Bartın'da konser verdi
Ünlü Sanatçı Nadide Sultan, Bartın'da konser verdi
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Nadide Sultan, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Ünlü Sanatçı Nadide Sultan, Bartın'da konser verdi - Son Dakika


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