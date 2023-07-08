Ünlü Sanatçı Özkan Uğur'un Ailesinden İlk Açıklama - Son Dakika
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Ünlü Sanatçı Özkan Uğur'un Ailesinden İlk Açıklama

08.07.2023 17:36

69 yaşında hayatını kaybeden ünlü sanatçı Özkan Uğur'un ailesi, resmi sosyal medya hesabından bir açıklama yayınladı. Eşi Aysun Aslan Uğur ve oğlu Alişan Uğur, Özkan'ın tedaviler sonucu hastalığının gerilemeye başladığını ve umutla güzel haberler beklediklerini ancak vücudunun tedavilere yeterli yanıt veremediğini ve yaşam savaşının sonlandığını bildirdi. Başsağlığı dileklerini ileten aile, büyük bir üzüntü içinde olduklarını belirtti.

3 kez kanseri yendikten sonra böbrek rahatsızlığı nedeniyle yoğun bakımda entübe edilen MFÖ Grubu'nun solisti Özkan Uğur, hastanede hayatını kaybetti. Uğur'un ölümü sanat dünyasını ve sevenlerini yasa boğarken ailesinden de ilk açıklama geldi.

"BİR SÜREDİR TEDAVİ EDİLMEKTEYDİ"

Özkan Uğur'un eşi Aysun Aslan Uğur ve oğlu Alişan Uğur, sanatçının resmi sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunarak şu ifadeleri kullandı: "Özkan Uğur'umuzu kaybettik. İlk defa 13 yıl önce lenfoma tanısı konulan ve tedavisi başarılı bir şekilde yapılan Özkan'ımızın maalesef lenfoma hastalığı tekrarladığı için bir süredir hastanede tedavi edilmekteydi.

"YAŞAM SAVAŞI BUGÜN SONLANDI"

Yaklaşık 1.5 aydır yoğun bakım ünitesinde takip ve tedavi edilen Özkan'ımızın uygulanan tedaviler sonucu lenfoma hastalığı gerilemeye başlamıştı ve umutla güzel haberleri bekliyorduk ama takiplerinde akciğerinde oluşan farklı problemler nedeniyle maalesef vücudu tedavilere yeterli yanıt oluşturamamaya başladı ve çok üzülerek bildiriyoruz ki yaşam savaşı bugün sonlandı. Hepimizin başı sağ olsun. Eşi Aysun Aslan Uğur ve oğlu Alişan Uğur"

Özkan Uğur'un ailesinden ilk açıklama: Hepimizin başı sağ olsun
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Özkan Uğur, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Ünlü Sanatçı Özkan Uğur'un Ailesinden İlk Açıklama - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ünlü Sanatçı Özkan Uğur'un Ailesinden İlk Açıklama - Son Dakika
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