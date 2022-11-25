Sinan Akçıl, sahnede isyan edince seyirciler mesir macunu fırlattı - Son Dakika
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Sinan Akçıl, sahnede isyan edince seyirciler mesir macunu fırlattı

25.11.2022 20:23

Ünlü sarkıcı Sinan Akçıl, Manisa'da üniversite öğrencileriyle konserde buluştu. Öğrenciler, konser sırasında "Resmen yoruldum, enerjim kalmadı" diyen Akçıl'a mesir macunu fırlattı. "Size helal olsun sahneye telefon ve başka şeyler atmaya son. Artık sahneye yöresel ürünler atın" diyen Akçıl, yerden aldığı mesir macununu ağzına attı.

Şarkıcı Sinan Akçıl, Manisa Atatürk Spor Salonu'nda gerçekleşen konserde binlerce üniversite öğrencisine konser verdi. Şehir buluşmaları kapsamında bir gün önce şehre gelen ve öğrenciler ile vakit geçiren Akçıl gençlik merkezinde öğrenciler ile stüdyoya girip şarkı söyledi.

SAHNEYE MESUR MACUNU FIRLATTILAR

Konser sırasında ise akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. "İlk defa bir konserde bu kadar yoruluyorum resmen enerjim kalmadı" diyen Sinan Akçıl'a Celal Bayar Üniversitesi öğrencileri mesir macunu attı.

BİRİNİ AÇIP YEDİ

Öte yandan Sinan Akçıl sahneye atılan macunlardan birini açıp yedi Macunu yedikten sonra "Size helal olsun sahneye telefon ve başka şeyler atmaya son. Artık sahneye yöresel ürünler atın" diyen Akçıl, konserine kaldığı yerden devam etti.

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Sinan Akçıl konserinde ilginç görüntü! Mesir macunu yağdırdılar Sinan Akçıl konserinde ilginç görüntü! Mesir macunu yağdırdılar

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Son Dakika Magazin Sinan Akçıl, sahnede isyan edince seyirciler mesir macunu fırlattı - Son Dakika


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