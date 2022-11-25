Sinan Akçıl, sahnede isyan edince seyirciler mesir macunu fırlattı

Gecekonduda silahla vurulmuş 2'si kadın 1'i erkek olmak üzere 3 ceset bulundu

Şarkıcı Sinan Akçıl, Manisa Atatürk Spor Salonu'nda gerçekleşen konserde binlerce üniversite öğrencisine konser verdi. Şehir buluşmaları kapsamında bir gün önce şehre gelen ve öğrenciler ile vakit geçiren Akçıl gençlik merkezinde öğrenciler ile stüdyoya girip şarkı söyledi.

SAHNEYE MESUR MACUNU FIRLATTILAR

Konser sırasında ise akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. "İlk defa bir konserde bu kadar yoruluyorum resmen enerjim kalmadı" diyen Sinan Akçıl'a Celal Bayar Üniversitesi öğrencileri mesir macunu attı.

BİRİNİ AÇIP YEDİ

Öte yandan Sinan Akçıl sahneye atılan macunlardan birini açıp yedi Macunu yedikten sonra "Size helal olsun sahneye telefon ve başka şeyler atmaya son. Artık sahneye yöresel ürünler atın" diyen Akçıl, konserine kaldığı yerden devam etti.