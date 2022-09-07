Tarkan'ın İzmir'deki konseri öncesi büyük kaza! Çalışanlar çöken sahnenin altında kaldı

Türkiye'de ve dünyada milyonlarca hayranı bulunan Megastar Tarkan, sahnelere İzmir'de vereceği konserle dönmeye hazırlanıyor. Tarkan'ın 9 Eylül'de vereceği konserin hazırlıkları devam ederken, büyük bir kaza yaşandı.

DEV SAHNE BİR ANDA ÇÖKTÜ

İlk bilgilere göre sahne kurulumu sırasında büyük çaplı bir kaza yaşandı ve sahne çöktü. Sahnenin altında çok sayıda çalışanın kaldığı iddia edildi. Çalışanlardan yaralı olan bir kişi hastaneye kaldırılırken, platform altında başka çalışan olup olmadığını belirlemek için çalışma gerçekleştirildi.

REKOR SAYI BEKLENİYOR

Tarkan'ın konseri için büyük heyecan yaşanırken, geçtiğimiz günlerde İzmir Kordon'daki evlerin balkonlarının dahi kiraya verildiği belirtilmişti. Diğer yandan kazayla ilgili resmi bir açıklama henüz gelmedi.