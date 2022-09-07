Tarkan'ın İzmir'deki konseri öncesi büyük kaza! Çalışanlar çöken sahnenin altında kaldı - Son Dakika
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Tarkan'ın İzmir'deki konseri öncesi büyük kaza! Çalışanlar çöken sahnenin altında kaldı

07.09.2022 23:34

Megastar Tarkan'ın uzun bir aradan sonra İzmir'de gerçekleştireceği konserin hazırlıkları devam ederken büyük bir facia meydana geldi. Çalışanlar çöken sahnenin altında kaldı.

Türkiye'de ve dünyada milyonlarca hayranı bulunan Megastar Tarkan, sahnelere İzmir'de vereceği konserle dönmeye hazırlanıyor. Tarkan'ın 9 Eylül'de vereceği konserin hazırlıkları devam ederken, büyük bir kaza yaşandı.

DEV SAHNE BİR ANDA ÇÖKTÜ

İlk bilgilere göre sahne kurulumu sırasında büyük çaplı bir kaza yaşandı ve sahne çöktü. Sahnenin altında çok sayıda çalışanın kaldığı iddia edildi. Çalışanlardan yaralı olan bir kişi hastaneye kaldırılırken, platform altında başka çalışan olup olmadığını belirlemek için çalışma gerçekleştirildi.

Tarkan'ın İzmir'deki konseri öncesi facia! Sahne çöktü, çalışanlar altında kaldı

REKOR SAYI BEKLENİYOR

Tarkan'ın konseri için büyük heyecan yaşanırken, geçtiğimiz günlerde İzmir Kordon'daki evlerin balkonlarının dahi kiraya verildiği belirtilmişti. Diğer yandan kazayla ilgili resmi bir açıklama henüz gelmedi.

Tarkan'ın İzmir'deki dev konseri öncesi facia! Sahne çöktü, çalışanlar altında kaldı
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Tarkan'ın İzmir konseri öncesinde platform çöktü: 1 yaralı (1) Tarkan'ın İzmir konseri öncesinde platform çöktü: 1 yaralı (1)

Tarkan, İzmir, Magazin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Magazin Tarkan'ın İzmir'deki konseri öncesi büyük kaza! Çalışanlar çöken sahnenin altında kaldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Tarkan'ın İzmir'deki konseri öncesi büyük kaza! Çalışanlar çöken sahnenin altında kaldı - Son Dakika
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