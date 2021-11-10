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Ünlü şarkıcı baba oldu! Kızını verdiği isim şaşırttı - Son Dakika

Ünlü şarkıcı baba oldu! Kızını verdiği isim şaşırttı

10.11.2021 15:28
Ünlü şarkıcı baba oldu! Kızını verdiği isim şaşırttı

Yaptığı besteler ve şarkılarla 90'lı yıllara damga vuran sanatçı Ümit Sayın (51) babalık sevinci yaşadı. Sayın'ın kızına verdiği ismi duyanlar şaştı kaldı. İşte detaylar...

Gazeteci Arif Hür'ün haberine göre; 2006 yılından bu yana aşk yaşadığı Eda Modoğlu ile 2019 yılında nikah masasına oturan Ümit Sayın, babalık sevinci yaşadı.

Eda Modoğlu Sayın'ın geçtiğimiz haftalarda Nişantaşı'nda bulunan özel bir hastanede doğum yaptığı öğrenildi.

"BU İSME EŞİM KARAR VERDİ"

Doğum sonrası gazeteci Arif Hür'e konuşan Eda Modoğlu Sayın, "Bebeğimize kavuştuğumuz için mutluyuz. Kızımızın adını 'Dua' koyduk. Bu isme eşim Ümit Sayın karar verdi. Eşimin duası bu şekildeymiş. Bende tabii onayladım. Kızımızın bahtı ve şansı her daim açık olur umarım" dedi.

Eda Modoğlu ile evlenen Ümit Sayın, düğün sonrası "2 Kasım 2006'da başlayan aşkımız 23 Aralık 2019'da büyük bir mutluluğa ve aile olmamıza vesile oldu. Her daim yanımızda olan olan ailelerimize ve tüm dostlarımıza hayatımızda varoldukları için duacıyız" demişti.

Dua İsminin Anlamı Nedir?

Yakarış. Tanrı'ya yalvarma, yakarış için söylenen dini metin.

Ümit Sayın Kimdir?

26 Nisan 1970'de İzmir'de dünyaya gelmiştir. 8 Eylül 1990'da Sezen Aksu'nun İzmir'de verdiği bir konserde sahneye fırlayıp Sezen Aksu ile beraber şarkı söylemesi sonucu sesinden etkilenen Aksu, onu vokalisti yaptı.

Şarkıcı 1992 yılında Harun Kolçak'a, 1993 yılında Ajda Pekkan'a, 1994-1995'te Tarkan'a vokalistlik yaptı.

Vokalistliğinin yanı sıra beste ve söz yazan şarkıcı, Harun Kolçak, Deniz Arcak, Emel Müftüoğlu, Seden Gürel, Leman Sam, Hakan Peker, Burak Kut, İzel, Yeşim Salkım, Suavi, Bendeniz, Tarkan, Zeynep Dizdar gibi ünlülere şarkılarını verdi.

Ünlü şarkıcı baba oldu! Kızını verdiği isim şaşırttı
Ünlü şarkıcı baba oldu! Kızını verdiği isim şaşırttı
Ünlü şarkıcı baba oldu! Kızını verdiği isim şaşırttı
Ünlü şarkıcı baba oldu! Kızını verdiği isim şaşırttı
Ünlü şarkıcı baba oldu! Kızını verdiği isim şaşırttı
Ünlü şarkıcı baba oldu! Kızını verdiği isim şaşırttı

Ümit Sayın, Nişantaşı, Evlilik, Doğum, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Snob Magazin

Son Dakika Magazin Ünlü şarkıcı baba oldu! Kızını verdiği isim şaşırttı - Son Dakika Magazin


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