Ünlü Şarkıcı Derya Uluğ, 40. Yaşını Aşk Dolu Kutladı

Derya Uluğ, yeni yaşına aşk dolu bir başlangıç yaptı. Uzun süredir birlikte olan Asil Gök ile ilişkileri hem müzikal hem de özel yaşamda dikkat çekiyor.



'GÜZELLER GÜZELİ SEVGİLİM'

Derya Uluğ'un 40. doğum gününü kutlayan Gök, mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Güzeller güzeli sevgilim, İyi ki doğdun sevgilim. Sen benim her şeyimsin."

Çiftin bu paylaşımı, romantik mesajlar ve samimi karelerle takipçilerin beğenisini topladı.