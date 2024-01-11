DurakMedya'da yer alan habere göre ünlü şarkıcı Dilan Çıtak Tatlıses dolandırıldığını açıkladı.

Babası İbrahim Tatlıses ile sık sık gündeme gelen ünlü şarkıcı parasını ödediği heykellerin gönderilmediğini söyledi. Tatlıses " Evet bir dolandırıcılık vakası daha. Sakın bu insanlara güvenip heykel almaya kalkmayın. Heykel parasını alıyorlar ve asla heykeller gelmiyor. Elli bin tane bahane ve yalanla zaman kazanmaya çalışıyorlar. Aman diyeyim dikkat. İnsanlar ne kadar kolay dolandırıcı oldu. İnanılmaz " diye tepki gösterdi.

Dilan Çıtak dolandırılmadığını iddia ettiği firmanın sayfasını da paylaşmayı ihmal etmedi.