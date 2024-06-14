Ünlü şarkıcı Ece Umay, Karabük'teki mezuniyet töreninde öğrencilere unutulmaz anlar yaşattı

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Karabük'e gelen ünlü şarkıcı Ece Umay, katıldığı mezuniyet töreninde öğrencilere unutulmaz anlar yaşattı.

Doğa Kolejinin mezuniyet töreninde ünlü şarkıcı Ece Umay, sahne aldı. Öğrencilerin mezuniyet heyecanına ortak olan Umay, birbirinden güzel şarkıları hayranları ile birlikte söyledi.

Öğrenciler unutulmaz bir gece yaşarken, iş insanı Salih Aydın, " Salih Aydın Eğitim Kurumları olarak çıktığımız eğitim yolunda her geçen gün ilk günkü heyecan, çalışkanlık ve kararlılığımızla Karabük'te eğitimin zirvesi olmayı başardık. Elde ettiğimiz başarı için emek verdik, gönül verdik. Karabük'te eğitim-öğretim için taşın altına elimizi değil gövdemizi koyduk. Bu bilinçle Karabük'ün eğitim başarısını hep yukarıya taşıdık. Bugün burada pırıl pırıl parlayan mezunlarımız ve siz Salih Aydın Eğitim Kurumları ailesinin değerli üyeleriyle eğitim adına sağlam adımlar attık" dedi.

"Mezunlarımızı tebrik edip gelecek hayatlarında üstün başarılar dilerken, gurur kaynağımız olan öğrencilerimize tavsiyede bulunmak istiyorum" diyen Aydın, "Sevgili gençler iyi bir üniversiteyi kazanmak çok zor değil. İyi bir arabaya binmek, iyi bir evde oturmak çok zor değil. Fakat iyi bir insan olmak çok da kolay değil. Her zaman iyi bir insan olun. Kazanan siz olacaksınız. Tüm kapılar sonuna kadar açılacak. Çok güzel bir hayat sizin olacak. Yolunuz açık olsun. Her zaman yanınızda olacağız" ifadelerini kullandı. - KARABÜK