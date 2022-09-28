Mehmet Dinçerler, Hadise'yi Çabuk Unuttu! Böyle Yakalandı - Son Dakika
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Mehmet Dinçerler, Hadise'yi Çabuk Unuttu! Böyle Yakalandı

28.09.2022 10:14
Mehmet Dinçerler, Hadise'yi Çabuk Unuttu! Böyle Yakalandı

Ünlü şarkıcı Hadise ile boşanma aşamasında olan iş insanı Mehmet Dinçerler, Rodos'taki tatili sırasında Hülya Avşar ve Kaya Çilingiroğlu'nun kızı Zehra Çilingiroğlu ile görüntülendi. İşte detaylar...

Dört ay önce evlenen Hadise ile Mehmet Dinçerler'in boşanacağı ortaya çıktı.

Hadise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Anlaşarak sonlandıramadığımız için boşanma davası açtığımı sizlerle paylaşmak isterim" ifadelerini kullandı.

Mehmet Dinçerler, Hadise'yi Çabuk Unuttu! Böyle YakalandıRODOS'A GİTTİ

Mehmet Dinçerler, üç erkek arkadaşıyla birlikte geçtiğimiz hafta Rodos'ta görüldü. Dört erkek adaya giden iş insanını oradaki Türk tatilciler tanıdı.

BAŞ BAŞA VAKİT GEÇİRDİLER

Beyaz Magazin programının haberine göre; Hülya Avşar'ın kızı Zehra Çilingiroğlu'yla önce arkadaş ortamında vakit geçiren Dinçerler daha sonra baş başa vakit geçirdi. İkilinin samimi halleri dikkat çekti.

Mehmet Dinçerler, Hadise'yi Çabuk Unuttu! Böyle Yakalandı

Zehra Çilingiroğlu son olarak Alaattin Kadayıfçıoğlu ile aşk yaşamıştı.

Bu görüntüler sonrası Mehmet Dinçerler ve Zehra Çilingiroğlu cephesinden gelecek açıklama merak konusu oldu.

MEHMET DİNÇERLER KİMDİR?

1988 yılında dünyaya gelen Mehmet Dinçerler, ünlü kahve markasının Türkiye CEO'sudur.

Türkiye'de Hacı Sayid'in ikinci kuşak ismi olan Mehmet Dinçerler, Hacı Sayid Yönetim Kurulu Başkanı Burhan Dinçerler'in oğludur.

Baklavada tanınmış bir marka olan Hacı Sayid'in kurucusu Burhan Dinçerler, Gloria Jean's Coffees'in isim haklarını 2012 yılında satın aldı ve markayı oğlu Mehmet Dinçerler'e teslim etti.

Türkiye'de yıllar önce yok olmaya yüz tutan kahve zincirini alıp yeniden canlandıran Mehmet Dinçerler, kısa süre içinde 65 şubeyle markayı yeniden piyasada tutmuştur.

MEHMET DİNÇERLER ÖZEL HAYATI

Mehmet Dinçerler, 2022'de şarkıcı Hadise ile evlendi. İkili, boşanmaya hazırlanıyor.

ZEHRA ÇİLİNGİROĞLU KİMDİR?

Zehra Çilingiroğlu, 15 Ocak 1998'de İstanbul'da oyuncu ve şarkıcı Hülya Avşar ve iş insanı ve spor yorumcusu Kaya Çilingiroğlu'nun kızı olarak dünyaya geldi. Zehra ismi ise Kaya Çilingiroğlu'nun babası Prof. Dr. Hüseyin Kaya Çilingiroğlu'nun annesinin isminden dolayı verilmiş.

Zehra'nın babası aslen Trabzon Sürmeneli ve annesi Hülya Avşar ise Ardahanlıdır.

Zehra Çillingiroğlu'nun Kaya Çilingiroğlu ikinci evliliğinden olan Feraye Tanyolaç'tan olan Hüseyin Kaya isimli üvey erkek kardeşi vardır.

1998 doğumlu olan Zehra Çillingiroğlu şu an bekar olup, Londra Westminster Üniversitesi İç Mimarlık bölümünden mezun olmuştur. Zehra Çilingiroğlu'nun hiç estetiği yoktur.

YORUMLAR
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Zehra Çilingiroğlu, beraber görüntülendiği Mehmet Dinçerler ile aşk iddialarına cevap verdi: Tamamı mesnetsizdir Zehra Çilingiroğlu, beraber görüntülendiği Mehmet Dinçerler ile aşk iddialarına cevap verdi: Tamamı mesnetsizdir Hadise ile boşanma aşamasında olan Mehmet Dinçerler, Hülya Avşar'ın kızı Zehra Çilingiroğlu ile görüntülendi Hadise ile boşanma aşamasında olan Mehmet Dinçerler, Hülya Avşar'ın kızı Zehra Çilingiroğlu ile görüntülendi Mehmet Dinçerler, Hadise'yi Çabuk Unuttu! Böyle Yakalandı Mehmet Dinçerler, Hadise'yi Çabuk Unuttu! Böyle Yakalandı
Kaynak: Snob Magazin

Zehra Çilingiroğlu, Mehmet Dinçerler, Hülya Avşar, Hadise, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Mehmet Dinçerler, Hadise'yi Çabuk Unuttu! Böyle Yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Mehmet Dinçerler, Hadise'yi Çabuk Unuttu! Böyle Yakalandı - Son Dakika
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