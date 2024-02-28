Ünlü şarkıcı Hakan Peker, İyi Parti'den aday oldu - Son Dakika
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Ünlü şarkıcı Hakan Peker, İyi Parti'den aday oldu

Ünlü şarkıcı Hakan Peker, İyi Parti\'den aday oldu

Ünlü şarkıcı Hakan Peker, Safranbolu'da belediye başkanlığı için aday oldu. Peker, kentin sokaklarına astırdığı 'Mart'ın sonu Safranbolu' sloganıyla dikkat çekti. Projeleri ve vaadleriyle ön plana çıkan Peker, seçildiği takdirde Safranbolu'ya hizmet etmek için elinden geleni yapacağını belirtti.

28.02.2024 16:17
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İyi Parti'den aday olan ünlü şarkıcı Safranbolu sokaklarına astırdığı " Mart'ın sonu Safranbolu " sloganı dikkat çekti.

Durak Medya'da yer alan habere göre ünlü popçu Hakan Peker'den seçim sloganı geldi.

Belediye Başkanlığı için yaşadığı Safranbolu'dan aday olan ünlü popçu kentin tüm sokaklarına kendi belirlediği sloganı afişlerle astırdı.

Başkanlık yolunda projeleri ve vaadleri ile dikkat çeken Peker'in "Mart sonu Safranbolu" sözü dikkat çekti. Hakan Peker belediye başkanı seçildiğinde Safranbolu'ya hizmet etmek için elinden geleni yapacağını söyledi.

Kaynak: Magazinkolik

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Son Dakika Magazin Ünlü şarkıcı Hakan Peker, İyi Parti'den aday oldu - Son Dakika

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