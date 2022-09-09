İbrahim Tatlıses'in "20 senedir adını anmadım" dediği Asena'nın son halini görenler tanımakta zorluk çekti

Bodrum'da geçtiğimiz günlerde geçirdiği trafik kazasını hafif yaralı şekilde atlayan ünlü şarkıcı İbrahim Tatlıses, son günlerde yaşadıklarını Beyaz TV ekranlarında yayınlanan Söylemezsem Olmaz programında değerlendirdi. Tatlıses, ilk olarak arasının bozuk olduğu oğlu Ahmet Tatlı ile ilgili soruları yanıtladı.

"OĞLUM KAZA YAPSA KOŞARDIM AMA"

Tatlıses, program sunucusunun "Kavgalarınız bitmeyecek mi?" diye sorusuna "Bitmez ben var olduğum sürece bitmez. Şöhret olmanın bedeli" yanıtını verdi. Bunun üzerine program sunucuları, "Sizin Bodrum'da yaşadığınız trafik kazasının aynısını oğlunuz Ahmet Tatlı yaşasaydı siz de gider miydiniz, küslük devam ediyor mu?" sorusunu yöneltti. Tatlıses de "Koşmam dersem yalan söylerim ama en azından artistlik- oyunculuk yapmam. Bu konuyu kapatalım hoş değil!" ifadelerini kullandı.

"ASENA'NIN ADINI 20 SENEDİR ANMADIM"

Tatlıses program sunucusunun "Asena'ya yazdığınız şarkının adı neydi" deyince de kızdı. Asena'nın adını 20 senedir anmadığını itiraf eden Tatlıses, "İsmini 20 senedir anmadığım insanların adını anmayın Allah aşkına" dedi.

SON HALİNİ GÖRENLER TANIYAMADI

Bunun üzerine tüm gözler Asena'ya çevrilirken ünlü oryantalin son halini gündem oldu. Asena'nın son paylaşımlarını görenler "Tanıyamadım", "Çok değişmiş" yorumları yapıldı.

İşte Asena'nın son hali: