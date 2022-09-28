Elazığ'daki konseri iptal edilen İrem Derici'den tepki: Ben siyasetler üstüyüm, sevenlerimle arama giremezsiniz - Son Dakika
Üye Girişi

Elazığ'daki konseri iptal edilen İrem Derici'den tepki: Ben siyasetler üstüyüm, sevenlerimle arama giremezsiniz

28.09.2022 08:44

Şarkıcı İrem Derici, Elazığ'da Salçalı Köfte Festivali kapsamında vereceği konserin iptali sonrası sosyal medyadan verilen bu karara tepki gösterdi. Geçtiğimiz sene Elazığ'da verdiği konseri hatırlatan Derici, "Ben partiler üstüyüm, ben siyasetler üstüyüm! Ben sanatçıyım! Şarkılarım milyonlara hitap eder. Sevenlerimle arama giremezsiniz" diyerek tepki gösterdi.

Elazığ'da 30 Eylül-2 Ekim arasında gerçekleşecek olan Salçalı Köfte Festivali'nde 30 Eylül tarihinde İrem Derici, 1 Ekim tarihinde Mithat Beli ve Kadir Uçan, 2 Ekim tarihinde ise Sakiler grubu sahne alacaktı. Ancak etkinliğe günler kala Derici'nin vereceği konser iptal edildi.

İREM DERİCİ'YE TEPKİ GELDİ

Elazığ'daki bazı siyasi parti ve STK temsilcileri, İrem Derici'nin konser verecek olmasına tepki gösterdi. Elazığ Lokantacılar ve Tatlıcılar Odası tarafından düzenlenen etkinlikteki, İrem Derici konserinin iptal edileceği belirtildi.

"BEN SİYASETLER ÜSTÜYÜM"

İptal kararının ardından Twitter hesabından aralık 2021'de Elazığ'da verdiği konserin görüntülerini de paylaşan Derici, şu sözlerle isyan etti: "Elazığ halkı beni istememezlik yapmamıştır, buna eminim, bizim her zaman özel bir bağımız oldu. Ben partiler üstüyüm, ben siyasetler üstüyüm! Ben sanatçıyım! Şarkılarım milyonlara hitap eder. Sevenlerimle arama giremezsiniz."

Elazığ'da vereceği konseri iptal edilen İrem Derici'den tepki: Ben siyasetler üstüyüm, sevenlerimle arama giremezsiniz

"SİZİNLE BULUŞUP ŞARKILARIMI BAĞIRA ÇAĞIRA SÖYLEYECEĞİM"

"En kısa zamanda bir şekilde sizinle buluşup şarkılarımı bağıra çağıra söyleyeceğim. Bunu da buraya not edin! Bende renk, dil, din, ırk, cinsiyet ayrımı olmaz! Ben sadece severim! Hem de çok severim! Seni çok seviyorum Elazığ!"

Elazığ'da vereceği konseri iptal edilen İrem Derici'den tepki: Ben siyasetler üstüyüm, sevenlerimle arama giremezsiniz
Elazığ'da vereceği konseri iptal edilen İrem Derici'den tepki: Ben siyasetler üstüyüm, sevenlerimle arama giremezsiniz
Elazığ'da vereceği konseri iptal edilen İrem Derici'den tepki: Ben siyasetler üstüyüm, sevenlerimle arama giremezsiniz
Elazığ'da vereceği konseri iptal edilen İrem Derici'den tepki: Ben siyasetler üstüyüm, sevenlerimle arama giremezsiniz
YORUMLAR
500
Zeytinburnu Belediyesince Sivrice'ye kazandırılan kültür ve kongre merkezi açıldı Zeytinburnu Belediyesince Sivrice'ye kazandırılan kültür ve kongre merkezi açıldı ELAZIĞ'DA 139 KOMANDO, DUALARLA SURİYE'YE UĞURLANDI ELAZIĞ'DA 139 KOMANDO, DUALARLA SURİYE'YE UĞURLANDI

İrem Derici, Elazığ, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Elazığ'daki konseri iptal edilen İrem Derici'den tepki: Ben siyasetler üstüyüm, sevenlerimle arama giremezsiniz - Son Dakika


Son Dakika
10:04 Nesli tükenme tehlikesi altında bulunan kum zambağını koparana 109 bin lira ceza kesiliyor
10:01 Güne kötü başladı! Bitcoin, 20 bin doların altını gördü
09:59 Gökhan Çıra'dan gündem olacak itiraf: Selin Ciğerci için ahiretimi yaktım
09:55 Esenyurt'ta oğlunu dövenleri döner bıçağı ile kovaladı! Dört kişi bıçaklanarak yaralandı
09:51 Meteoroloji saat vererek uyardı: Akşam sağanak gelebilir
09:51 Orman yangını eylemlerinden sorumlu olan PKK'lı Sabah Oğur, etkisiz hale getirildi
09:37 Ziyaretçi kabul etmeyen müze! İçindeki objeler dünya tarihinin en kritik noktalarından
09:22 Mersin'de 500 polisin katılımıyla dev operasyon! 18 Mersin Belediyesi çalışanı terör propagandasını yaptıkları iddiasıyla gözaltına alındı
09:20 MasterChef'te gergin anlar! Fatma Nur'un kopya verdiğini fark eden Mehmet Yalçınkaya sert konuştu
09:01 Vatandaşın merakla beklediği aile destek paketi tutarı açıklandı!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.09.2022 10:17:22. #1.11#
SON DAKİKA: Elazığ'daki konseri iptal edilen İrem Derici'den tepki: Ben siyasetler üstüyüm, sevenlerimle arama giremezsiniz - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement