Ünlü şarkıcı Mehmet Erdem ve oyuncu Vildan Atasever, bebeklerine kavuştu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Magazin

Ünlü şarkıcı Mehmet Erdem ve oyuncu Vildan Atasever, bebeklerine kavuştu

Ünlü şarkıcı Mehmet Erdem ve oyuncu Vildan Atasever, bebeklerine kavuştu
26.01.2026 17:34
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ünlü şarkıcı Mehmet Erdem ve oyuncu Vildan Atasever, ilk bebeklerini kucaklarına aldı. Çiftin çocuklarına Ali Kemal ismini verdikleri öğrenildi. Ünlü çiftin mutluluğu gözlerinden okunurken, sosyal medyada paylaştıkları pozlar büyük ilgi topladı.

2021 yılında "Sonsuza dek evet" diyerek hayatlarını birleştiren şarkıcı Mehmet Erdem ve oyuncu Vildan Atasever,ilk bebeklerine kavuşarak anne-baba olmanın sevincini yaşadı.

44 yaşındaki Vildan Atasever ve 47 yaşındaki Mehmet Erdem, ebeveynlik heyecanını ilk kez tecrübe ediyor. Çiftin mutluluğu gözlerinden okunurken, heyecan dolu anları sosyal medyada da büyük ilgi topladı.

Ünlü şarkıcı Mehmet Erdem ve oyuncu Vildan Atasever, bebeklerine kavuştu

KLASİK BİR İSİM: ALİ KEMAL

Çift yeni doğan oğullarına, farklı isim koyma akımına uymadan, klasik ve anlamlı bir isim seçti. Bebeğe Ali Kemal adı verildi. Vildan Atasever ve Mehmet Erdem'in bu özel anı, yakın çevreleri ve hayranları tarafından sevinçle karşılandı.

Ünlü şarkıcı Mehmet Erdem ve oyuncu Vildan Atasever, bebeklerine kavuştu

GÖZLERDEN UZAK AMA MUTLU BİR HAYAT

Geçtiğimiz aylarda aşklarını ve evliliklerini gözlerden uzak yaşamayı tercih eden çift, bebek haberini de özel bir şekilde kutladı. Vildan Atasever ve Mehmet Erdem, paylaştıkları samimi pozlarla mutluluklarını takipçileriyle paylaştı.

Vildan Atasever, Mehmet Erdem, Magazin, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Magazin Ünlü şarkıcı Mehmet Erdem ve oyuncu Vildan Atasever, bebeklerine kavuştu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Mehmed Baran Mehmed Baran:
    Hayırlı olsun, Allah analı babalı büyütmeyi nasip etsin. Vatana millete hayırlı işler yapan bir evlat olur inşallah. 5 0 Yanıtla
  • Apple User Apple User:
    bunlar evli miydi Allah bağışlasın 2 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Esenyurt’ta parkta silahlı çatışma: 1 ölü, 2 yaralı Esenyurt'ta parkta silahlı çatışma: 1 ölü, 2 yaralı
Batagov’a Premier Lig’den dev teklif Batagov'a Premier Lig'den dev teklif
Galatasaray’da sırada o var Bir çilek transferi daha Galatasaray'da sırada o var! Bir çilek transferi daha
TMSF, Bank Pozitif’i satışa çıkardı, 24 yıllık banka için ihale 17 Şubat’ta TMSF, Bank Pozitif'i satışa çıkardı, 24 yıllık banka için ihale 17 Şubat'ta
Trump’tan Kanada’ya Çin tepkisi: Bir zamanlar büyük bir ülkeyd Trump'tan Kanada'ya Çin tepkisi: Bir zamanlar büyük bir ülkeyd
Yaya geçidinde gelen ölüm: 13 günlük yaşam mücadelesini kaybetti Yaya geçidinde gelen ölüm: 13 günlük yaşam mücadelesini kaybetti

18:13
Emre Mor’un Galatasaray paylaşımı taraftarları kızdırdı
Emre Mor'un Galatasaray paylaşımı taraftarları kızdırdı
17:30
İmamoğlu ile aşk yaşadı mı, özel jete bindi mi Voleybolcu Derya Çayırgan sessizliğini bozdu
İmamoğlu ile aşk yaşadı mı, özel jete bindi mi? Voleybolcu Derya Çayırgan sessizliğini bozdu
17:22
Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti’ye katılan belediye başkanlarına rozetlerini taktı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'ye katılan belediye başkanlarına rozetlerini taktı
16:48
Gazze’de son İsrailli esirin de cansız bedenine ulaşıldı
Gazze'de son İsrailli esirin de cansız bedenine ulaşıldı
16:47
Saç örme akımına katılan hemşire için karar verildi İfadesinde dikkat çeken sözler
Saç örme akımına katılan hemşire için karar verildi! İfadesinde dikkat çeken sözler
16:16
Oranlar alarm veriyor “Türkiye için felaket“ diyen Erdoğan’ı haklı çıkartan harita
Oranlar alarm veriyor! "Türkiye için felaket" diyen Erdoğan'ı haklı çıkartan harita
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.01.2026 18:37:29. #7.11#
SON DAKİKA: Ünlü şarkıcı Mehmet Erdem ve oyuncu Vildan Atasever, bebeklerine kavuştu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.