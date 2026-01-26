Ünlü şarkıcı Mehmet Erdem ve oyuncu Vildan Atasever, bebeklerine kavuştu

2021 yılında "Sonsuza dek evet" diyerek hayatlarını birleştiren şarkıcı Mehmet Erdem ve oyuncu Vildan Atasever,ilk bebeklerine kavuşarak anne-baba olmanın sevincini yaşadı.

44 yaşındaki Vildan Atasever ve 47 yaşındaki Mehmet Erdem, ebeveynlik heyecanını ilk kez tecrübe ediyor. Çiftin mutluluğu gözlerinden okunurken, heyecan dolu anları sosyal medyada da büyük ilgi topladı.

KLASİK BİR İSİM: ALİ KEMAL

Çift yeni doğan oğullarına, farklı isim koyma akımına uymadan, klasik ve anlamlı bir isim seçti. Bebeğe Ali Kemal adı verildi. Vildan Atasever ve Mehmet Erdem'in bu özel anı, yakın çevreleri ve hayranları tarafından sevinçle karşılandı.

GÖZLERDEN UZAK AMA MUTLU BİR HAYAT

Geçtiğimiz aylarda aşklarını ve evliliklerini gözlerden uzak yaşamayı tercih eden çift, bebek haberini de özel bir şekilde kutladı. Vildan Atasever ve Mehmet Erdem, paylaştıkları samimi pozlarla mutluluklarını takipçileriyle paylaştı.