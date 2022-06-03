Ünlü Şarkıcı Nişanlandı! İşte Müstakbel Eşi

Geçtiğimiz aylarda sevgilisinin Paris'teki evlenme teklifine 'Evet' diyen şarkıcı Öykü Gürman, büyük aşk yaşadığı reklamcı Fatih İçmeli ile nişanlandı.

Aile arasında gerçekleşen nişan töreninden ilk fotoğraflar geldi.

"YAKIN ZAMANDA DÜĞÜN YAPMAYI DÜŞÜNÜYORUZ"

Geçtiğimiz aylarda özel hayatı hakkında konuşan Öykü Gürman, "Gerçek anlamda ilk kez yaşadığım duygular. Her şeyin usulüne göre olmasını istiyorum" demişti.

Evlilik hakkında ise, "Düğün tarihi daha belli değil. Allah kısmet ederse yakın zamanda yapmayı düşünüyoruz" ifadelerini kullanmıştı.

ÖYKÜ GÜRMAN KİMDİR?

Öykü Gürman, 4 Ağustos 1982 tarihinde İstanbul'da doğdu. Şarkıcı aslen Trabzon Of'ludur. 'Berk' adından ikiz kardeşi vardır.

İlkokul eğitimini Özel Efdal Ana ve İlkokulu'nda, ortaokul ve liseyi İstek Vakfı Acıbadem Lisesi ve Pera Güzel Sanatlar Lisesi'nde okudu. İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuarı'nda mezun olmuştur.

Öykü Gürman, müzik eğitimine küçük yaşlarda başlamıştır. İkiz kardeşi Berk Gürman ile kurdukları müzik grubuyla geniş kitlelerce tanındı. 'Evlerinin Önü Boyalı Direk' şarkısıyla şöhreti yakalamıştır. 2015 ylında Yavuz Bingöl ile evli kalan Gürman, 2016 yılında boşanmıştır. Yaklaşık dört yıldır Fatih İçmeli ile ilişkisi vardır. Öykü Gürman ile Fatih İçmeli evlilik için hazırlık yapmaktadır.

Öykü Gürman'ın albümleri

2007 - Kısmet

2009 - İki Arada

2011 - Bir Başka

2014 - Urfalıyım Ezelden

2015 - Aşk Zamanı

2014 - Nem Alacak Felek Benim

2018 - Düşün Beni

2019 - Ay Işığı (Koliva ile düet)

2020 - Deniz Gözlüm

2020 - Yine Sevenler Sevsin

2021 - Nació la Luna (Berk Gürman ile düet)

Öykü Gürman'ın dizileri

2004 - Türkü Filmi

2014 - Urfalıyam Ezelden (Ceylan)

2018 - Sen Anlat Karadeniz (Asiye)

2020 - Gel Dese Aşk (Sitare Pusat)

Öykü Gürman'ın filmleri

2014 - Panzehir (Zeynep Korkut)