Tarkan'dan yakın arkadaşı Gülşen'in tutuklanmasına sert tepki: Hemen serbest bırakılmalı - Son Dakika
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Tarkan'dan yakın arkadaşı Gülşen'in tutuklanmasına sert tepki: Hemen serbest bırakılmalı

26.08.2022 14:41
Tarkan'dan yakın arkadaşı Gülşen'in tutuklanmasına sert tepki: Hemen serbest bırakılmalı

Ünlü şarkıcı Tarkan, İmam Hatipliler hakkında söylediklerinden sonra gözaltına alınan Gülşen'in tutuklanmasına tepki gösterdi. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Tarkan, "Adalet sistemimizin ikiyüzlülüğü ve çarpıklığı karşısında her gün biraz daha hayretler içerisinde kalıyoruz. Gülşen hemen serbest bırakılmalı" dedi.

Popçu Gülşen, geçtiğimiz aylarda İstanbul'daki bir mekanda sahne aldı. Gülşen, konserinin ilerleyen dakikalarında "İmam hatipte okumuş daha önce kendisi sapıklığı oradan geliyor" ifadelerini kullandı. Sözlerinin ardından hakkında soruşturma başlatılan şarkıcı, dün gözaltına alındıktan sonra tutuklandı. Gülşen'in tutuklanması sosyal medyada gündem olurken yakın arkadaşı Tarkan'dan da tepki gecikmedi.

"ADALET SİSTEMİNİN İKİ YÜZLÜLÜĞÜ VE ÇARPIKLIĞI"

Uzun yıllardır Gülşen'in eşi Ozan Çolakoğlu ile çalışan Tarkan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda adalet vurgusu yaparak şunları yazdı: "Tanık olduğumuz hukuksuzlukların, adalet sistemimizin ikiyüzlülüğü ve çarpıklığı karşısında her gün biraz daha hayretler içerisinde kalıyoruz. Çocuklara cinsel istismarda bulunanları, kadın katillerini, tecavüzcüleri tutuksuz yargılayan hatta bazen hiç yargılamayıp serbest bırakanlar Gülşen'e gelince hızla harekete geçiyor. Yolsuzluk yapanları, hırsızları, kanunları çiğneyip doğayı katledenleri, hayvanları öldürenleri, dini kendi yobaz düşüncelerine alet edip toplumu kutuplaştıranları görmezden gelen hukuk sistemimiz Gülşen'i bir kalemde tutukluyor. Gülşen'e yapılan bu haksızlık son bulmalı ve Gülşen hemen serbest bırakılmalı."

Tarkan'dan yakın arkadaşı Gülşen'in tutuklanmasına sert tepki: Hemen serbest bırakılmalı
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Son Dakika Magazin Tarkan'dan yakın arkadaşı Gülşen'in tutuklanmasına sert tepki: Hemen serbest bırakılmalı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Tarkan'dan yakın arkadaşı Gülşen'in tutuklanmasına sert tepki: Hemen serbest bırakılmalı - Son Dakika
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