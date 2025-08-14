Ünlü şarkıcı, yeni albümünün kapak resmi için küvette poz verdi

Dünyaca ünlü şarkıcı Taylor Swift, yeni albümü The Life of a Showgirl'ün kapağıyla hayranlarını adeta büyüledi. 35 yaşındaki yıldız, Las Vegas şov kızı konseptiyle hazırlanan albüm kapağında, taşlarla süslenmiş gösterişli bir kostümle küvette poz verdi.

Albüm kapağında pırıltılı turuncu harflerle yazılmış "The Life of a Showgirl" yazısı dikkat çekerken, Swift'in kırmızı rujlu, cesur ve göz alıcı pozu sosyal medyada kısa sürede gündem oldu. Deluxe versiyon kapağında ise Swift, taşlı bir sütyen, file çoraplar, parlak jartiyer ve elmas taşlı şov kızı tacıyla poz vererek sınırları zorluyor.

Fotoğraflar, ünlü fotoğrafçılar Mert Alas ve Marcus Piggott imzası taşıyor. Swift, 2017'deki Reputation albümünde de birlikte çalıştığı ikiliden bu çekimler için yeniden ricada bulunduğunu ve sonuçtan "son derece memnun" olduğunu söyledi.

Yeni albümün 3 Ekim'de piyasaya çıkacağını duyuran Swift, hayranlarına sosyal medya üzerinden "Ve işte sevgilim, bu da şov dünyası! Yeni albüm The Life of a Showgirl çok yakında" mesajını gönderdi.

Albüm temasına uygun olarak Las Vegas'ta özel konserler verebileceği de konuşuluyor. Henüz resmi bir açıklama yapılmasa da, ekibinin bir süredir bu yönde görüşmeler yürüttüğü iddia edildi.