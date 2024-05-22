Ünlü Şarkıcıya Dua Eden Kuran Kursu Öğrencilerine Teşekkür

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DurakMedya'dan Mustafa Barış Durak'ın haberine göre yakalandığı lösemi hastalığı nedeniyle zor günler geçiren ünlü şarkıcı için bir Kur'an kursunda öğrenciler dua ettiler. Ünlü şarkıcının tekrardan sağlığına kavuşması için dua eden kuran kursu öğrencilerine Devran İskender teşekkür etti.

SAHNELERE ARA VERMİŞTİ

Hastalığı nedeniyle sahnelere ara vermek zorunda kalan 45 yaşındaki şarkıcı sağlık durumuyla ilgili 'Ciddi bir rahatsızlıkla uğraşmaktayım. Dualarınıza ihtiyacım var. Bir süre çok sevdiğim sahnelere de ara vermek zorunda kaldım. Sağlıklı günlerde görüşmek üzere' ifadelerini kullanmıştı.