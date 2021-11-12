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Ünlü şarkıcıya hırsız şoku - Son Dakika

Ünlü şarkıcıya hırsız şoku

12.11.2021 09:28
Ünlü şarkıcıya hırsız şoku

Ünlü şarkıcı Tuğba Özerk ve eşi Gökmen Tanaçar ile, hem tatil hem iş için gittiği Yunanistan'ın başkenti Atina dönüşü, evlerine giren hırsızın şokunu yaşadı. İşte haberin detayları...

Milliyet'ten Sercan Kısmet'in haberine göre; Tuğba Özerk, eşi Gökmen Tanaçar'la gittiği Yunanistan dönüşü büyük şok yaşadı. Çift, Bebek'teki evlerine hırsız girdiğini fark etti. İkilinin, evde olmadığını fırsat bilen hırsızlar, kasayı açamayınca götürmek için uğraşsalar da başarılı olamadı.

Evi dağıtarak, değerli eşyaları aldıkları öğrenilen hırsızlar, şarkıcının kostümlerini de çaldı. Çift, şikayetçi olurken, Özerk'in olaydan çok etkilendiği öğrenildi. İkili, evinin kapısının kilidini değiştirip, önlemlerini de artırdı.
Ünlü şarkıcıya hırsız şoku

Magazin, Son Dakika

Kaynak: Snob Magazin

Son Dakika Magazin Ünlü şarkıcıya hırsız şoku - Son Dakika Magazin


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