Ünlü Şefler Beyoğlu Lezzet Festivali'nde Buluştu - Son Dakika
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Ünlü Şefler Beyoğlu Lezzet Festivali'nde Buluştu

16.06.2022 23:21
Ünlü Şefler Beyoğlu Lezzet Festivali'nde Buluştu

İstanbul'un en lezzetli festivali "Uluslararası Beyoğlu Lezzet Festivali" önceki gün Galataport Saat Kulesi alanında renkli etkinliklerle başladı.

Beyoğlu Belediyesi'nin ev sahipliğinde bu yıl ilki gerçekleşen festivalde 'Gıdanı Koru' temalı yemek yarışması büyük ilgi gördü. Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü ve Aşçılık Programı öğrencilerin ağırlıklı katıldığı yarışmanın moderatörlüğünü şef ve gastronomi yazarı Elif Edes yaparken ünlü şef Eyüp Köşkeroğlu jüride yer alan isimler arasındaydı. Kültür söyleşilerinin konuğu ise Maria Ekmekçioğlu oldu.

Gıda israfının engellenmesine yönelik ödüllü yemek yarışmasında öğrenciler hünerlerini sergilerken ünlü şefler gastronomi tutkunlarına unutulmaz bir deneyim yaşattı.

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Engelli Bireyler Beyoğlu Belediyesi'nin Kefken Kampında yazın tadını çıkartıyor Engelli Bireyler Beyoğlu Belediyesi'nin Kefken Kampında yazın tadını çıkartıyor Camide uyuyakaldı, cep telefonu çalındı; o anlar kamerada Camide uyuyakaldı, cep telefonu çalındı; o anlar kamerada
Kaynak: Snob Magazin

Beyoğlu Belediyesi, Eyüp, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Ünlü Şefler Beyoğlu Lezzet Festivali'nde Buluştu - Son Dakika

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