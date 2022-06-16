Beyoğlu Belediyesi 'nin ev sahipliğinde bu yıl ilki gerçekleşen festivalde 'Gıdanı Koru' temalı yemek yarışması büyük ilgi gördü. Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü ve Aşçılık Programı öğrencilerin ağırlıklı katıldığı yarışmanın moderatörlüğünü şef ve gastronomi yazarı Elif Edes yaparken ünlü şef Eyüp Köşkeroğlu jüride yer alan isimler arasındaydı. Kültür söyleşilerinin konuğu ise Maria Ekmekçioğlu oldu.

Kaynak: Snob Magazin

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Son Dakika › Magazin › Ünlü Şefler Beyoğlu Lezzet Festivali'nde Buluştu - Son Dakika

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