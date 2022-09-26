Ünlü senarist Dale MacRaven hayatını kaybetti - Son Dakika
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Ünlü senarist Dale MacRaven hayatını kaybetti

26.09.2022 15:23
Ünlü senarist Dale MacRaven hayatını kaybetti

Mork ve Mindy, Muhteşem İkili ve Angie gibi ünlü yapımın senaryosunu yazan Dale McRaven'in ölüm haberini oğlu David McRaven da doğruladı. 83 yaşındaki ünlü senaristin akciğer kanseri komplikasyonları sonucu yaşamını kaybettiği açıklandı.

5 Eylül 2022'de hayatını kaybettiği belirtilen Dale McRaven'ın ölüm haberini, oğlu David McRaven da doğruladı. David MacRaven, ünlü senaristin evinde akciğer kanseri komplikasyonları nedeniyle öldüğünü açıkladı.

ROBIN WILLIAMS'IN YILDIZINI PARLATAN "MUHTEŞEM İKİLİ" DİZİSİNE İMZA ATTI

Yaşamını kaybetmeden önce bir süredir akciğer kanseri ile mücadele eden Dale McRaven, Muhteşem İkili gibi Robin Williams'ın başrolde yer aldığı Mork ve Mindy'nin de senaryosunu yazmıştı.

McRaven; Robin Williams'ın yıldızını parlatan ve dört sezon boyunca süren Mork & Mindy, Chicago'daki bir apartman dairesinde yaşayan farklı ülkelerden iki kuzenin başrollerini paylaştığı "Perfect Strangers" (Muhteşem İkili) gibi birbirinden başarılı dizilere imza attı.

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Dale MacRaven, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Ünlü senarist Dale MacRaven hayatını kaybetti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ünlü senarist Dale MacRaven hayatını kaybetti - Son Dakika
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