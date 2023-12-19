 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Ünlü Söz Yazarı ve Besteci Muhittin Öndeş Hayatını Kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi

Ünlü Söz Yazarı ve Besteci Muhittin Öndeş Hayatını Kaybetti

Ünlü söz yazarı ve besteci Muhittin Öndeş, uzun süredir tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Öndeş, birçok ünlü isme şarkı sözleri vermişti.

Ünlü Söz Yazarı ve Besteci Muhittin Öndeş Hayatını Kaybetti
19.12.2023 - 19:14,
Abone Ol

DurakMedya'da yer alan habere göre ünlü söz yazarı ve besteci Muhittin Öndeş tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Uzun zamandır enfeksiyon hastalıkları yüzünden kan eksikliği tedavisi gören Öndeş başta İbrahim Tatlıses, Burhan Çaçan ve Ferdi Tayfur gibi bir çok ünlü isme şarkı sözleri vermişti.

muhittinondes-emrah.jpg

İBRAHİM TATLISES " KARA MURAT" LAKABINI TAKMIŞTI

Musiki Eseri Sahipleri Grubu Meslek Birliği üyesi de olan Öndeş'e ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses " Kara Murat" lakabını takmıştı. Ünlü söz yazarı en son yakın dostları Selçuk Alagöz ve Bedri Ayseli ile bir araya gelmişti.

fb-img-1702987392209.jpg

Kaynak: Magazinkolik
YORUMLAR

İbrahim Tatlıses, Ferdi Tayfur, Burhan Çaçan, Ünlüler, Ölüm, Müzik, Magazin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Magazin Ünlü Söz Yazarı ve Besteci Muhittin Öndeş Hayatını Kaybetti - Son Dakika


19:19
Doğum yapan kadın bebeğini banyo penceresinden attı Doğum yapan kadın bebeğini banyo penceresinden attı
18:35
MİT, DEAŞ'ın sözde Şam idari ve mali sorumlusu Huzeyfe El Muri'yi Mersin'de yakaladı MİT, DEAŞ'ın sözde Şam idari ve mali sorumlusu Huzeyfe El Muri'yi Mersin'de yakaladı
18:15
Veda mektubu bırakıp intihar eden uzman çavuş, baskı mı gördü? Olayla ilgili soruşturma başlatıldı Veda mektubu bırakıp intihar eden uzman çavuş, baskı mı gördü? Olayla ilgili soruşturma başlatıldı
17:57
Sahalarda görmek istediğimiz hareketler bunlar! Süper Lig hakemlerine çiçek verildi Sahalarda görmek istediğimiz hareketler bunlar! Süper Lig hakemlerine çiçek verildi
17:45
Komşuların odaya kilitledikleri hırsız, elini kolunu sallayarak kaçtı Komşuların odaya kilitledikleri hırsız, elini kolunu sallayarak kaçtı
17:43
Bakan Tekin'den Tevfik Göksu'ya: Yanlışlıkla büyükşehir belediye başkanımız diyecektim az daha Bakan Tekin'den Tevfik Göksu'ya: Yanlışlıkla büyükşehir belediye başkanımız diyecektim az daha
17:39
İzlanda'da yanardağ patlaması! Lavlardan kaçmayıp yanına kadar gittiler İzlanda'da yanardağ patlaması! Lavlardan kaçmayıp yanına kadar gittiler
17:37
AK Parti'nin İBB adayı kim olacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın masasında 4 isim var AK Parti'nin İBB adayı kim olacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın masasında 4 isim var

Son Dakika
19:19 Doğum yapan kadın bebeğini banyo penceresinden attı
18:35 MİT, DEAŞ'ın sözde Şam idari ve mali sorumlusu Huzeyfe El Muri'yi Mersin'de yakaladı
18:15 Veda mektubu bırakıp intihar eden uzman çavuş, baskı mı gördü? Olayla ilgili soruşturma başlatıldı
17:57 Sahalarda görmek istediğimiz hareketler bunlar! Süper Lig hakemlerine çiçek verildi
17:43 Bakan Tekin'den Tevfik Göksu'ya: Yanlışlıkla büyükşehir belediye başkanımız diyecektim az daha
17:45 Komşuların odaya kilitledikleri hırsız, elini kolunu sallayarak kaçtı
17:39 İzlanda'da yanardağ patlaması! Lavlardan kaçmayıp yanına kadar gittiler
17:37 AK Parti'nin İBB adayı kim olacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın masasında 4 isim var
17:30 Adana'da özçekim yapmak isteyen kadına tren çarptı
17:23 Gittiği tatilde uçurumdan düşen kadının sevgilisi, 5 ay sonra tutuklandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.12.2023 20:16:13. #1.13#
SON DAKİKA: Ünlü Söz Yazarı ve Besteci Muhittin Öndeş Hayatını Kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement