Esra Erol'un paylaşımına binlerce yorum geldi: Altında bir şey yok gibi

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Sosyal medya hesabını aktif kullanan isimler arasında yer alan ünlü sunucu Esra Erol, yeni bir pozunu daha Instagram hesabından yayınladı. Siyah gömlek ve mini bir şort tercih eden Erol, fotoğrafına "Akşam güneşi nimetleri" notunu düştü. Erol'un bu paylaşımına kısa süre içerisinde binlerce beğeni ve yorum geldi.

"ALTINDA BİR ŞEY YOK GİBİ"

Erol'un fotoğrafına yorum yapanlar arasında yakın arkadaşı Hatice Şendil de vardı. Şendil'in yanı sıra yüzlerce hayranı Erol'un fotoğrafını çok beğendiklerini dile getirdi. Ancak içlerinden birinin "Esra hanım, altınızda bir şey yok gibi" yorumu dikkat çekti.

PROGRAMININ YAYIN TARİHİ BELLİ OLDU

Diğer yandan Esra Erol'un ATV ekranlarında yayınlanan programının yayın tarihi de belli oldu. Esra Erol'un üstlendiği, parçalanmış aileleri birleştirmeye, evlatlık verilen çocukları ailelerine kavuşturmaya devam eden Esra Erol'da programı yeni sezonuyla ekranlarda olacak.

Esra Erol'da, 29 Ağustos Pazartesi günü yeni sezonu açıyor. Program, canlı yayınla hafta içiher gün 16.20'de atv ekranlarında olacak.