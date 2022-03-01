Ünlü sunucu Metin Uca'dan çarpıcı özel hayat itirafı: Açık ilişki yaşıyorum - Son Dakika
Üye Girişi

Ünlü sunucu Metin Uca'dan çarpıcı özel hayat itirafı: Açık ilişki yaşıyorum

01.03.2022 15:07
Ünlü sunucu Metin Uca'dan çarpıcı özel hayat itirafı: Açık ilişki yaşıyorum

Haberler.com'un YouTube kanalında yayınlanan Haber Bahane programına misafir olan ünlü sunucu Metin Uca, özel hayatıyla ilgili açıklamalar yaptı. Birlikte olduğu 3 kadının arka arkaya yaşamını yitirmesinden çok etkilendiğinden bahseden Uca, bir de "Açık ilişki yaşamayı kabul eden kadınlarla birlikte oluyorum" itirafında bulundu.

Ünlü sunucu ve seslendirme sanatçısı Metin Uca, Gökay Kalaycıoğlu'nun sunumuyla Haberler.com'un YouTube kanalında yayınlanan Haber Bahane programının bu haftaki konuğu oldu. Bağlanma korkusundan bahseden Uca, ilişkileri hakkında da çok konuşulacak bir açıklama yaptı.

"KENDİME YETMEYE ÇALIŞIYORUM VE ÖLÜMDEN KORKMUYORUM"

Kalaycıoğlu'nun "Yalnızlık korkun var mı?" sorusu üzerine konuşan Metin Uca, "60 yaşındayım ve yalnızım. Aman bana bir şey olursa diye bir kadınla birlikte olma taraftarı değilim. Bu o kadına haksızlık olur. Kendi adıma yetmeye çalışıyorum. Ölümden de korkmuyorum. Güzel öleceğimi düşünüyorum" dedi.

"BİRLİKTE OLDUĞUM 3 KADINI KAYBETTİM"

Hayatı boyunca hep ölümlerle sınandığını söyleyen ünlü sunucu, sözlerine şöyle devam etti: 30 yaşında 1,5 ay ile anne ve babamı kaybettim. O günden beri de yalnız yaşıyorum. Bağlanma korkum o zamana dayanıyor. Hayatımda hep sevdiklerimle sınandım. Birlikte olduğum 3 kadını da peş peşe kaybettim. Ankara'da ses sanatçısı bir sevgilimle kötü ayrılmıştık. Evde astım krizi geçirdi. Ona karşı çok mahcup olduğum bir hayatım var. Sonra Derya'yı kaybettim. Sonra yine bir başkası var. Bu ölümler hep ayrıldıktan sonra oldu. Kendimi suçlu hissetmedim ama istemeden üzdüm."

"AÇIK İLİŞKİ YAŞAMAYI KABUL EDENLERLE BİRLİKTE OLUYORUM"

"3 kadın peş peşe ölünce istemeden ben insanların hayatlarını olumsuz etkileyen biri miyim diye düşünmeye başladım. Bundan sonra ilişkileri daha yüzeysel, tutkulu ama evliliğe gitmeyecek bir düzeyde yaşamayı tercih ettim. Açık ilişki yaşamayı kabul edenlerle birlikte oluyorum. Hayattan keyif almayı pek çok şeyin önünde tutan, seçkin zevkleri olan ve yaşı gelmiş kadınlar oluyor genelde. Hayatımı paylaştığım bir kadına yük olmadım. Mutluyum, hayattan keyif alıyorum ve asla bırakmak gibi bir niyetim yok."

YORUMLAR
500
YouTube, Avrupa'da Rus devlet medyasına bağlı kanalları engelleyecek YouTube, Avrupa'da Rus devlet medyasına bağlı kanalları engelleyecek Kuruluş Osman 84. Bölüm 2. Fragmanı | Cerkutay ölüyor mu? Kuruluş Osman 84. Bölüm 2. Fragmanı | Cerkutay ölüyor mu?

Metin Uca, Haberler, Youtube, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Ünlü sunucu Metin Uca'dan çarpıcı özel hayat itirafı: Açık ilişki yaşıyorum - Son Dakika


Son Dakika
15:10 MHP eleştirmişti! "Mutabakat metninde Atatürk anılmamış" iddialarına DEVA Partisi'nden cevap geldi
15:09 Ukrayna lideri Zelenski, AP'de ayakta alkışlandı: Yanımızda olduğunuzu kanıtlayın
15:07 Ünlü sunucu Metin Uca'dan çarpıcı özel hayat itirafı: Açık ilişki yaşıyorum
15:05 Boşanma aşamasında olduğu kadına dehşeti yaşattı! Sokak ortasında defalarca bıçakladı
14:44 HDP Eş Genel Başkanı Buldan'dan savaş yorumu: NATO ile Rusya arasındaki egemenlik mücadelesi
14:33 Demet Özdemir'in isteğiyle estetik yaptırdığı iddia edilmişti! Oğuzhan Koç, tiye alarak yalanladı
14:19 Evlilik Hakkında Her Şey 21. bölümü bu akşam ekranlarda! Azra, Yıldırım'ın ölümünü atlatamıyor
14:10 Savaşta son durum: Kremlin misket-vakum bombası iddialarına 'yalan' dedi ve Zelenski'yi ordusuna silah bıraktırmaya çağırdı!
14:10 Benzin istasyonunun kamerasına takıldı! Bir türlü birbirini bulamayan adamlar herkesi kahkahaya boğdu
14:07 Üç Kız Kardeş'te bu akşam neler olacak? Sadık ve Nesrin, kızları hakkındaki gerçeği öğrenebilecekler mi?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.03.2022 15:17:46. #1.12#
SON DAKİKA: Ünlü sunucu Metin Uca'dan çarpıcı özel hayat itirafı: Açık ilişki yaşıyorum - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement