Oyuncu Tamer Yiğit'e vefa

Ünlü Türk Müziği sanatçıları Ali Çakar ve sanatçı eşi Dilek Şafak Çakar, bir dizi konser vermek üzeri bulundukları Balıkesir'de Türk Sinemasının ve dizi dünyasının ünlü duayen oyuncusu Tamer Yiğit'i tatilde bulundukları Ayvalık'ın Sarımsaklı beldesinde ziyaret ettiler.

Balıkesir'in 100. Kurtuluş Yıldönümü için düzenlenen Halk Konserleri vermek için Balıkesir'e gelen TRT Sanatçıları Ali Çakar, Dilek Şafak Çakar ve oğulları Arda, Balıkesirli işadamı Sadettin Akbaba ve eşi Nebahat Akbaba ile birlikte Sarımsaklı'da yaz tatilini geçiren sinemanın dev sanatçısı Tamer Yiğit'i yazlığında ziyaret etti. Sinema ve dizi oyuncusu Tamer Yiğit ve eşi Rukiye Bayrak, ünlü sanatçıların ve dostları Sadettin Akbaba'nın kendilerini ziyaret etmelerinden dolayı duydukları memnuniyeti dile getirdi. Sanatçılar Ali ve Dilek Çakar, "Sinemanın dev sanatçısı Tamer Yiğit abimizi en son TRT ekranlarında izlediğimiz Kuruluş Osman dizisinde Ertuğrul Gazi olarak izledik ve oyunculuk gücüne hayran olduk. Bizi tatil yaptığınız evinizde kabul ettiğiniz için çok teşekkür ederiz. Size ve eşiniz hanımefendi Rukiye ablamıza teşekkür ederiz" dedi.

Tamer Yiğit'te sanatçılar Ali ve Dilek Çakar ile aile dostları işadamı Sadettin ve Nebahat Akbaba'ya ziyaretleri için teşekkür etti. - BALIKESİR