İbrahim Tatlıses'in yeni evlenen kız Dilan'dan "Açık ilişki" sorusuna cevap: Ne münasebet

İbrahim Tatlıses'in geçtiğimiz günlerde dünyaevine giren kızı Dilan Çıtak Dörter'e yöneltilen bir soru, bomba etkisi yarattı.

"AÇIK İLİŞKİ NORMAL MİDİR?"

Dilan Çıtak Tatlıses, katıldığı bir televizyon programında kendisine yöneltilen "Açık ilişki normal midir?" şeklindeki soruyu yanıtladı.

"HİÇ BENLİK DEĞİL"

Çıtak, soru üzerine şunları söyledi: "No. Hiç benlik değil ne münasebet, bir tanesi yetmiyorsa ne yapacağım. Yetmiyor mu bir tane? Saygı duyarım ama bence anormal."