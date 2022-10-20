İbrahim Tatlıses'in geçtiğimiz günlerde dünyaevine giren kızı Dilan Çıtak Dörter'e yöneltilen bir soru, bomba etkisi yarattı.
Dilan Çıtak Tatlıses, katıldığı bir televizyon programında kendisine yöneltilen "Açık ilişki normal midir?" şeklindeki soruyu yanıtladı.
Çıtak, soru üzerine şunları söyledi: "No. Hiç benlik değil ne münasebet, bir tanesi yetmiyorsa ne yapacağım. Yetmiyor mu bir tane? Saygı duyarım ama bence anormal."
Son Dakika › Magazin › İbrahim Tatlıses'in yeni evlenen kız Dilan'dan 'Açık ilişki' sorusuna cevap: Ne münasebet - Son Dakika