İbrahim Tatlıses'in yeni evlenen kız Dilan'dan "Açık ilişki" sorusuna cevap: Ne münasebet - Son Dakika
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İbrahim Tatlıses'in yeni evlenen kız Dilan'dan "Açık ilişki" sorusuna cevap: Ne münasebet

20.10.2022 19:56

Türkücü İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak Dörter, evlilikte eşlerden birinin başkasıyla olmasına izin verilen "Açık ilişki"yle ilgili kendisine yöneltilen soruyu cevapladı. Çıtak, "No. Hiç benlik değil ne münasebet, bir tanesi yetmiyorsa ne yapacağım. Yetmiyor mu bir tane?" ifadelerini kullandı.

İbrahim Tatlıses'in geçtiğimiz günlerde dünyaevine giren kızı Dilan Çıtak Dörter'e yöneltilen bir soru, bomba etkisi yarattı.

"AÇIK İLİŞKİ NORMAL MİDİR?"

Dilan Çıtak Tatlıses, katıldığı bir televizyon programında kendisine yöneltilen "Açık ilişki normal midir?" şeklindeki soruyu yanıtladı.

"HİÇ BENLİK DEĞİL"

Çıtak, soru üzerine şunları söyledi: "No. Hiç benlik değil ne münasebet, bir tanesi yetmiyorsa ne yapacağım. Yetmiyor mu bir tane? Saygı duyarım ama bence anormal."

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İbrahim Tatlıses, Dilan Çıtak, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin İbrahim Tatlıses'in yeni evlenen kız Dilan'dan 'Açık ilişki' sorusuna cevap: Ne münasebet - Son Dakika


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SON DAKİKA: İbrahim Tatlıses'in yeni evlenen kız Dilan'dan "Açık ilişki" sorusuna cevap: Ne münasebet - Son Dakika
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