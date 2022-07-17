Yaklaşık 15 gün önce enfeksiyon dolayısıyla Kaş ilçesinde hastaneye başvuran ünlü yönetmen ve sinemacı Erden Kıral , yapılan tetkikler sonucu yoğun bakım ihtiyacı nedeniyle Kumluca 'da özel hastaneye sevk edilmiş ve tedavi altına alınmıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Magazin › Ünlü yönetmen Erden Kıral yaşamını yitirdi - Son Dakika

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