Yaklaşık 15 gün önce enfeksiyon dolayısıyla Kaş ilçesinde hastaneye başvuran ünlü yönetmen ve sinemacı Erden Kıral, yapılan tetkikler sonucu yoğun bakım ihtiyacı nedeniyle Kumluca'da özel hastaneye sevk edilmiş ve tedavi altına alınmıştı.
Tedavi sürecinde yapılan müdahalelere yanıt vermeyen Kıral, beyin kanaması ve çoklu organ yetmezliği nedeniyle hayatını kaybetti. Kıral'ın cenazesinin yarın İstanbul'a götürüleceği öğrenildi.
Son Dakika › Magazin › Ünlü yönetmen Erden Kıral yaşamını yitirdi - Son Dakika