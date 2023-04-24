Usta aktör Musa Uzunlar, Aile dizisinin kadrosuna katılıyor

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Senaryosunu Hakan Bonomo'nun yazdığı, Ahmet Katıksız'ın yönetmen koltuğunda oturduğu Aile dizisi yayınlandığı ilk günden beri konuşulmaya devam ediyor. Kıvanç Tatlıtuğ ve Serenay Sarıkaya, Nejat İşler, Canan Ergüder, Ushan Çakır, Umutcan Ütebay, Yüsra Geyik, Mert Denizmen, Ecem Simge Yurdatapan Levent Ülgen, Emel Göksu ve Nur Sürer'in kadrosunda yer aldığı diziye yeni bir isim daha katılıyor.

İLYAS ROLÜNÜ OYNAYACAK

Süper Baba, Yağmur Zamanı, Kurtlar Vadisi Pusu, Fatmagül'ün Suçu Ne?, Poyraz Karayel, Hayatımın Şansı ve son olarak Netflix'te yayınlanan Biz Kimden Kaçıyorduk Anne? dizisinde yer alan Musa Uzunlar, Aile'nin kadrosuna dahil oldu. Usta oyuncu dizide "İlyas" karakterini oynayacak.