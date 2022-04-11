Usta Oyuncu Abdül Süsler'den Yeni Proje - Son Dakika
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Usta Oyuncu Abdül Süsler'den Yeni Proje

11.04.2022 23:10
Usta Oyuncu Abdül Süsler'den Yeni Proje

Mücadeleleriyle efsaneleşen tarihi kahramanların destansı hikayelerini anlatan "Tarihin Efsaneleri" belgeseli, TRT Belgesel'de yayınlanacak olan ve 4 bölümden oluşan yeni sezon çekimlerine başladı. Dram-belgesel tarzında çekilecek olan projenin, "Celaleddin" bölümünde ünlü oyuncu Abdül Süsler dizinin önemli karakterlerinden "Şeref ül-Mülk"ü canlandıracak. İşte Abdül Süsler hakkında merak edilenler...

TRT Belgesel'de yayınlanacak olan "Tarihin Efsaneleri" belgeseli, izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Projenin oyuncu kadrosu da netleşmeye başladı. Dram-belgesel tarzında çekilecek olan projede, usta oyuncu Abdül Süsler dizinin önemli karakterlerinden "Şeref ül-Mülk" ü canlandıracak.

DİZİLERİNİN ARANAN YÜZÜ

Dizilerin aranan oyuncuları arasında yer alan Abdül Süsler, daha önce "Kuruluş Osman" ve "Uyanış: Büyük Selçuklu" gibi önemli tarihi dizilerin ana cast'ında yer alıp canlandırdığı karakterlerle seyircinin dikkatini çekmiş ve oyunculuğuyla göz doldurmuştu.

SET VE DERSLER ARASINDA MEKİK DOKUYOR!

2016 yılında Moskova'da çekilen Amerikan Dizisi "Insomnia"da canlandırdığı "Zayed" isimli Arap şeyhi karakteriyle de dikkatleri çeken Süsler, sadece tiyatro oyuncusu ve akademisyen değil aynı zamanda başarılı bir seslendirme sanatçısı. 1981 yılında İstanbul'da dünyaya gelen usta oyuncu; aikido eğitmeni, iyi bir at binicisi ve aksiyon oyuncusu. Topkapı Üniversitesi Tiyatro Bölümü Kurucusu olan ve oyunculuk dersleri de veren Abdül Süsler, şimdilerde set ve dersler arasında mekik dokuyor.

Usta Oyuncu Abdül Süsler'den Yeni Proje
Usta Oyuncu Abdül Süsler'den Yeni Proje

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TRT Belgesel, Belgesel, Tiyatro, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Snob Magazin

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