Bugün ameliyat masasına yatan Itır Esen, sevenlerinden dua istedi

Yeşilçam'ın birçok projesinde yer alan ve güzelliğiyle yıllara damga vuran usta oyuncu Itır Esen'in sağlık sorunları yaşadığı ve bugün ameliyata alınacağı öğrenildi. Kendisi için Twitter'da kan bağışı çağrısında bulunulduğunu gören Esen, "Dualarınızı bekliyorum" dedi.

"KAN İHTİYACI OLABİLİR"

Aile Şerefi, Gülen Gözler ve Aşkı Memnu gibi yapımlarda yer alan usta oyuncunun ameliyat olacağını duyuran Murat Özen, "Canım Itır Esen yarın (bugün) çok önemli bir ameliyata giriyor. Sabah hastanede kan ihtiyacı olabilir. Itır Esen için o rh pozitif kan lazım" ifadelerini kullandı. Özen'in paylaşımına cevap veren usta oyuncu ise "Dualarınızı bekliyorum. Teşekkür ederim kardeşim" ifadelerini kullandı.