Usta oyuncu Kayhan Yıldızoğlu 90 yaşında hayatını kaybetti. Usta oyuncunun vefatının ardından pek çok ünlü isim paylaşım yaptı ancak bir isim vardı ki gözler ona çevrilmişti...
Yeşilçam'ın usta ismi Kayhan Yıldızoğlu'nun ölüm haberinden sonra 1976 yılında evlendiği Suna Yıldızoğlu da eski eşini andı.
Eski eşinin soyadını kullanmaya devam eden Suna Yıldızoğlu, Kayhan Yıldızoğlu'nun vefat haberini alınca büyük acı yaşadı.
'SOYADINI TAŞIMAKTAN ONUR DUYDUM'
Duygularını sosyal medya hesabından dile getiren Suna Yıldızoğlu paylaştığı fotoğrafa şu notu düştü:
İç dünyamı keşfeden insan, ne kadar çok öğrendim senden. Aşk bitince sevgi ve saygıyla dostluğumuz sürdü. Zeki, esprili, kültürlü, bilgili insan, hep soyadını taşımaktan onur duyduğum insan, huzur içinde uyu... Kalbimde, annem ve babam gibi, hep yaşıyor olacaksın."
Son Dakika › Magazin › Usta Oyuncu Kayhan Yıldızoğlu'nun Eski Eşi Suna Yıldızoğlu'ndan Duygusal Paylaşım - Son Dakika
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