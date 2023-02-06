Oyuncu Orhan Aydın, kızı ve eski eşinin Hatay'daki depremde enkaz altında kaldığını söyleyerek yardım istedi - Son Dakika
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Oyuncu Orhan Aydın, kızı ve eski eşinin Hatay'daki depremde enkaz altında kaldığını söyleyerek yardım istedi

06.02.2023 13:13

Tiyatrocu Orhan Aydın, Hatay'da meydana gelen depremde eski eşi ve kızının bulunduğu binanın yıkıldığını söyleyerek yardım istedi. Sosyal medya hesabından "İmdat" diyerek yardım çağrısında bulunan Aydın, kızı ve eski eşinin enkaz altında kaldığını söyleyerek açık adres verdi.

Kahramanmaraş Pazarcık'ta saat 4.17'de 7.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yaklaşık 30 saniye süren deprem; Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Diyarbakır, Adıyaman, Gaziantep, Malatya ve Hatay'da da hissedildi. Hatay'da meydana gelen depremde usta tiyatrocu Orhan Aydın'ın eski eşi ve kızının yaşadığı bina yıkıldı.

"KIZIM VE ANNESİ ENKAZ ALTINDA, İMDAT"

Twitter hesabından Hatay'da yaşayan kızı ve eski eşinin göçük altında kaldığını ve ulaşamadıklarını söyleyen tiyatrocu, "Kızıma ve annesine ulaşamıyorum" diyerek yardım istedi. Kızı ve eski eşini yaşadığı evin adresini veren Orhan Aydın, "Ev yıkılmış kızım ve annesi enkazın altında. İmdat..." ifadelerini kullandı.

Kızı ve eski eşi Hatay'daki depremde enkaz altında kalan Orhan Aydın 'İmdat' diyerek yardım istedi
Kızı ve eski eşi Hatay'daki depremde enkaz altında kalan Orhan Aydın 'İmdat' diyerek yardım istedi

DEPREM SONRASI 4. SEVİYE ALARM VERİLDİ

Kahramanmaraş Pazarcık'ta saat 4.17'de 7.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 7 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem yaklaşık 30 saniye sürdü. Deprem; Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Şanlıurfa, Adıyaman, Gaziantep, Malatya ve Hatay'da da yıkıma neden oldu.

Deprem sonrası açıklamalarda bulunan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 4. seviye alarm verildiğini belirterek "Saat 04.17'de Kahramanmaraş Pazarcık'ta bir fay üzerinde deprem meydana geldi. Arama kurtarma ekiplerimizi seferber ettik. Şu ana kadar 6'nın üzerinde 6 deprem var, en büyüğü 6,6. Bütün ekiplerimiz teyakkuz halinde. Dördüncü seviye alarm ortaya koyduk. Bu, uluslararası yardımı da içeren bir alarmdır. TSK, Jandarma, Emniyet, AFAD alarm durumunda. Farklı şehirlerden bölgelere ekipler gönderiyoruz." dedi.

Kızı ve eski eşi Hatay'daki depremde enkaz altında kalan Orhan Aydın 'İmdat' diyerek yardım istedi
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Son Dakika Magazin Oyuncu Orhan Aydın, kızı ve eski eşinin Hatay'daki depremde enkaz altında kaldığını söyleyerek yardım istedi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Oyuncu Orhan Aydın, kızı ve eski eşinin Hatay'daki depremde enkaz altında kaldığını söyleyerek yardım istedi - Son Dakika
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