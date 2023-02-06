Oyuncu Orhan Aydın, kızı ve eski eşinin Hatay'daki depremde enkaz altında kaldığını söyleyerek yardım istedi

7.7'lik depremin ardından bölgede 7.6 şiddetinde bir deprem daha!

Kahramanmaraş Pazarcık'ta saat 4.17'de 7.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yaklaşık 30 saniye süren deprem; Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Diyarbakır, Adıyaman, Gaziantep, Malatya ve Hatay'da da hissedildi. Hatay'da meydana gelen depremde usta tiyatrocu Orhan Aydın'ın eski eşi ve kızının yaşadığı bina yıkıldı.

"KIZIM VE ANNESİ ENKAZ ALTINDA, İMDAT"

Twitter hesabından Hatay'da yaşayan kızı ve eski eşinin göçük altında kaldığını ve ulaşamadıklarını söyleyen tiyatrocu, "Kızıma ve annesine ulaşamıyorum" diyerek yardım istedi. Kızı ve eski eşini yaşadığı evin adresini veren Orhan Aydın, "Ev yıkılmış kızım ve annesi enkazın altında. İmdat..." ifadelerini kullandı.

DEPREM SONRASI 4. SEVİYE ALARM VERİLDİ

Kahramanmaraş Pazarcık'ta saat 4.17'de 7.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 7 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem yaklaşık 30 saniye sürdü. Deprem; Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Şanlıurfa, Adıyaman, Gaziantep, Malatya ve Hatay'da da yıkıma neden oldu.

Deprem sonrası açıklamalarda bulunan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 4. seviye alarm verildiğini belirterek "Saat 04.17'de Kahramanmaraş Pazarcık'ta bir fay üzerinde deprem meydana geldi. Arama kurtarma ekiplerimizi seferber ettik. Şu ana kadar 6'nın üzerinde 6 deprem var, en büyüğü 6,6. Bütün ekiplerimiz teyakkuz halinde. Dördüncü seviye alarm ortaya koyduk. Bu, uluslararası yardımı da içeren bir alarmdır. TSK, Jandarma, Emniyet, AFAD alarm durumunda. Farklı şehirlerden bölgelere ekipler gönderiyoruz." dedi.