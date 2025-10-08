Uyuşturucu soruşturması çerçevesinde ifadesi alınan Dilan Polat cephesinden ilk açıklama - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Magazin

Uyuşturucu soruşturması çerçevesinde ifadesi alınan Dilan Polat cephesinden ilk açıklama

Uyuşturucu soruşturması çerçevesinde ifadesi alınan Dilan Polat cephesinden ilk açıklama
08.10.2025 13:55
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca 'uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak' suçundan haklarında soruşturma başlatılan 19 ünlü isim ifadeleri için İstanbul İl Jandarma Komutanlığı'na götürüldü. Dilan Polat'ın avukatı Sevinç Horoz, "İhbar olduğu yönünde bilgi var ama içeriği paylaşılmadı. Müvekkillerim test vermeye hazır, önceki raporlar da temiz çıktı" açıklamasında bulundu.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca 'uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak' suçundan haklarında soruşturma başlatılan 19 ünlünün İstanbul İl Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemleri sürerken, Dilan Polat'ın avukatı Sevinç Horoz, "İhbar olduğu yönünde bir bilgi var. Ama ihbarın içeriğinin neye ilişkin olduğu konusunda bir bilgi verilmedi" dedi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca 'uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak' suçundan İrem Derici, Kubilay Aka, Kaan Yıldırım, Hadise Açıkgöz, Berrak Tüzünataç, Duygu Özaslan, Demet Evgar, Meriç Aral, Özge Özpirinçci, Mert Yazıcıoğlu, Feyza Altun, Derin Talu, Deren Talu, Ziynet Sali, Birce Akalay, Dilan Polat, Engin Polat, Metin Akdülger ve Ceren Moray hakkında soruşturma başlatıldı.

Soruşturma kapsamında şüpheliler, ifadelerinin alınması için İstanbul İl Jandarma Komutanlığı'na götürüldü. Şüpheliler hakkında herhangi bir gözaltı kararı bulunmadığı ve işlemlerinin ardından serbest bırakılacakları öğrenildi. Ünlülerin yakınları başka ünlüler de destek için İstanbul İl Jandarma Komutanlığı'na gelerek süreci takip etti.

"İHBAR OLDUĞU YÖNÜNDE BİLGİ VAR"

Dilan Polat'ın avukatı Sevinç Horoz ise "Genel olarak uyuşturucu madde kullanmadıklarına yönelik beyanlarımız, delillerimiz sabit. Buna ilişkin raporlar da ortaydaydı. Durum bundan ibaret. Bir kez kan ve kıl testi vermeye hazır olduğumuzu da beyan ettik. Bu yeterli görülmezse bir kez daha vermeye hazırız. Dolayısıyla yaşanan şeyin neye ilişkin olduğunu anlayabilmek mümkün değil. Bu bir gözaltı değil. Mevcut bir ifade. Test vermeye gidecekler. İfadeleri tamamlandı zaten, şimdi diğer şüpheliler yönünden ifadeler tamamlanacak. Onları bekliyoruz. Bir kısım ünlüler var. Muhtemelen çıkacaklardır" dedi.

"YENİDEN TEST VERMEYE HAZIR"

İfade işleminin tamamlanmasının ardından ünlülerin gözaltına alınıp alınmayacaklarına yönelik bir soru üzerine avukat Sevinç Horoz, "Benim müvekkillerim açısından en azından böyle bir şeyin olabileceğini düşünmüyorum. Benim müvekkillerim kan ve idrar testiyle bir saç testleri de temiz geldiği için uyuşturucu madde kullanmadıkları sabit. Yeniden test vermeye hazır olduğumuzu da biz kendimiz ifademizle beyan ettik. İhbar olduğu yönünde bir bilgi var. Ama ihbarın içeriği neye ilişkin olduğu konusunda bir bilgi verilmedi. Çok kısa bir ifadeydi. 3-4 sorudan ibaretti. Herhangi bir somut veri yok elimizde şuan. Gözaltı değil. Mevcut bir ifade olarak. Şu anda ifadelerini tamamladılar. Test için muhtemelen Adli Tıp'a geçecekler. Biz kendimiz talep ettik. Bu hususu özellikle belirtmek istiyorum. Müvekkillerim daha önce de zaten kan, idrar ve saç testi verme konusunda istekli olarak verdiler. Gittiler. Sonuçlarının tamamı temiz geldi. Uyuşturucu madde kullanmadıkları sabit" diye konuştu.

Kaynak: İHA

Son Dakika

Son Dakika Magazin Uyuşturucu soruşturması çerçevesinde ifadesi alınan Dilan Polat cephesinden ilk açıklama - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Önlem için taktığı kamera kendi ölümünü kaydetti Önlem için taktığı kamera kendi ölümünü kaydetti
Katar’daki finalin 10 katı 2026 FIFA Dünya Kupası bilet fiyatları el yakıyor Katar'daki finalin 10 katı! 2026 FIFA Dünya Kupası bilet fiyatları el yakıyor
Eşini kaburgalarını kırana kadar dövdü, kadın şikayetçi olmadı Eşini kaburgalarını kırana kadar dövdü, kadın şikayetçi olmadı
Kenan Yıldız’ın piyasa değeri güncellendi Tarihin en pahalı Türk futbolcusu oldu Kenan Yıldız'ın piyasa değeri güncellendi! Tarihin en pahalı Türk futbolcusu oldu
Arkadaşının ısrarıyla canlı balık yutan adamın zor anları Arkadaşının ısrarıyla canlı balık yutan adamın zor anları
Bakan Tekin öğrencilerle yakantop oynayıp halat çekti Bakan Tekin öğrencilerle yakantop oynayıp halat çekti

13:40
7 belediye başkanı AK Parti’ye katıldı Erdoğan rozetlerini bizzat taktı
7 belediye başkanı AK Parti'ye katıldı! Erdoğan rozetlerini bizzat taktı
13:36
AİHM kararına itiraz sonrası Selahattin Demirtaş cephesinden ilk açıklama
AİHM kararına itiraz sonrası Selahattin Demirtaş cephesinden ilk açıklama
13:11
Avukat Serdar Öktem’in cenaze töreniyle ilgili çarpıcı detaylar Basına kapalı, görüntü almak yasak
Avukat Serdar Öktem'in cenaze töreniyle ilgili çarpıcı detaylar! Basına kapalı, görüntü almak yasak
13:06
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Gökçek’in oğlunu mest eden sözler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Gökçek'in oğlunu mest eden sözler
12:58
Çeyrek altın saatler içerisinde yatırımcısına 425 lira kazandırdı
Çeyrek altın saatler içerisinde yatırımcısına 425 lira kazandırdı
11:54
İfadeye götürülen Birce Akalay’dan ilk görüntü
İfadeye götürülen Birce Akalay'dan ilk görüntü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.10.2025 13:57:25. #7.13#
SON DAKİKA: Uyuşturucu soruşturması çerçevesinde ifadesi alınan Dilan Polat cephesinden ilk açıklama - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.