Uzak Şehir'de Şok Gelişmeler - Son Dakika
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Uzak Şehir'de Şok Gelişmeler

Uzak Şehir\'de Şok Gelişmeler

Uzak Şehir’in son bölümünde Cihan ve Alya'nın duygusal anları sosyal medyada gündem oldu.

06.05.2025 12:32
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KANAL D'nin fenomen dizisi Uzak Şehir, hikayede önemli kırılmaların yaşandığı bir bölümle milyonları yine ekrana kilitledi. Cihan, Boran'ın cinayete kurban gittiği gerçeği ile yüzleşmesiyle darmaduman olurken, Alya ise Boran'ın ölümünden kendini sorumlu hissedip Deniz Cihan'ı kimden koruyacağını bilmeyerek büyük korku yaşadı. Melike Şahin'in 'Tutuşmuş Beraber' şarkısının eşlik ettiği sahnede, ikilinin gözyaşları içinde birbirlerine sarıldıkları anlar, izleyenlere de duygu dolu anlar yaşattı.

Dizinin can alıcı sahnelerinden bir diğerinde başrolde bu kez Alya ve Sadakat vardı. Fikriye ile Halis'in birlikte olduğu fotoğrafı görünce öfkesine hakim olamayan Sadakat, oğlu Boran'ın öldürülmesinden Alya'yı sorumlu tutup onu konaktan yaka paça attırdı. Alya'nın geri adım atmayarak, "Ben Alya Albora'yım, Cihan Albora'nın karısıyım. Bu konağın hanımağasıyım" sözleriyle Sadakat Hanım'a meydan okuduğu anlar sosyal medyada yorum ve paylaşım rekoru kırdı.

BİR UZAK ŞEHİR KLASİĞİ

Uzak Şehir, tüm kategorilerde yine uzak ara birinci oldu. Tüm Kişiler'de 16,89 izlenme oranı ve 44,39 izlenme payı elde eden fenomen dizi, AB kategorisinde 12,28 izlenme ve 36,44 izlenme payı, 20+ABC1'de ise 16,78 izlenme ve yüzde 43,29 izlenme payıyla rakipsiz olduğunu bir kez daha ortaya koydu.

'Uzak Şehir' pazartesi akşamları yeni bölümleriyle Kanal D'de.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Magazin Uzak Şehir'de Şok Gelişmeler - Son Dakika

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