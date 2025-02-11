Uzak Şehir'in Sadakat Albora'sı Gonca Cilasun'un eski mesleği şaşırttı - Son Dakika
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Uzak Şehir'in Sadakat Albora'sı Gonca Cilasun'un eski mesleği şaşırttı

Uzak Şehir\'in Sadakat Albora\'sı Gonca Cilasun\'un eski mesleği şaşırttı

Uzak Şehir dizisinde Sadakat Albora karakterini canlandıran Gonca Cilasun, eski mesleğinin haber spikerliği olduğunu açıkladı. Cilasun, televizyonun dizi sektöründen çok başka bir yeri olduğunu, canlı yayınların büyük heyecan verdiğini anlattı.

11.02.2025 11:12  Güncelleme: 11:22
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Ekranlarda fırtına estiren Uzak Şehir dizisinde Sadakat Albora karakterine hayat veren başarılı oyuncu Gonca Cilasun, geçtiğimiz aylarda eski mesleğinin haber spikerliği olduğunu söylediği bir video sosyal medyada yeniden gündem oldu.

Kanal D'nin sevilen dizisi Uzak Şehir'de Sadakat Albora karakterini canlandıran Gonca Cilasun, birkaç ay önce katıldığı Biz Bize programında televizyondaki eski mesleğini açıkladı. Bir zaman haber spikerliği yaptığını söyleyen Cilasun, o günlerden şöyle bahsetti:

ÜNLÜ OYUNCU ESKİDEN SPİKERMİŞ

"Bir zamanlar Flash Tv vardı, hatırlarsanız. Artık yok galiba, yani eskisi gibi değil en azından. Orada Ana Haber Spikerliği yaptım. Bu heyecan verici bir şey. Televizyonun dizi sektöründen çok başka bir yeri. Sizin şu anda yaptığınız şey büyük heyecan verici. Canlı yayınlar hep böyledir biliyorsunuz. Her an her şey olabilir. Çünkü nefes alırken bir şey olabilir, su içerken tıkanabilirsiniz. Bunun heyecanı bile insanı diri tutan bir şey. Hele haber spikerliği bambaşka şey"

Uzak Şehir'in Sadakat Albora'sı Gonca Cilasun'un eski mesleği şaşırttı

Televizyon, Uzak Şehir, Flash Tv, Magazin, Yaşam, Dizi, Son Dakika

Son Dakika Magazin Uzak Şehir'in Sadakat Albora'sı Gonca Cilasun'un eski mesleği şaşırttı - Son Dakika

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