Uzak Şehir Setinde Unutulmaz Gün - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Uzak Şehir Setinde Unutulmaz Gün

Uzak Şehir Setinde Unutulmaz Gün
06.05.2026 03:29
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TEGV çocukları, Uzak Şehir dizisinin setini ziyaret ederek oyuncularla keyifli anlar yaşadı.

KANAL D'nin reyting rekorları kıran dizisi 'Uzak Şehir'in Midyat'taki seti, Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı (TEGV) çocuklarını ağırladı. Çocuklar, set ortamını yakından görerek unutulmaz bir gün yaşadı.

Kanal D ekranlarında yayınlanan ve reyting rekorları kıran Ayna Yapım imzalı 'Uzak Şehir' dizisinin Midyat'taki çekim platosu, TEGV Midyat Öğrenim Birimi'nden gelen çocuklara açıldı. Dizide 'Cihan Albora' karakterini canlandıran Ozan Akbaba'nın davetiyle seti ziyaret eden çocuklar, kamera arkasını keşfetti. Çocuklar, sahnelerin nasıl hazırlandığını yerinde görürken, yönetmen Emre Aybek'ten çekim teknikleri hakkında bilgi aldı.

OYUNCULAR ÇOCUKLARLA BULUŞTU

Sette çekim aralarında oyuncularla bir araya gelen çocuklar, Sinem Ünsal, Gonca Cilasun ve Atakan Özkaya ile sohbet etti. Ozan Akbaba ile birlikte 'Mardinli Güzel Yarim' türküsünü söyleyen çocuklar, keyifli anlar yaşadı. Gonca Cilasun ise çocuklara kitap okumanın önemini anlattı.

KARŞILIKLI HEDİYELER VERİLDİ

Ziyaret sırasında çocuklar ile oyuncular arasında hediyeler verildi. Çocukların hazırladığı anahtarlıklar oyunculara duygusal anlar yaşattı. Oyuncular da çocuklara oyuncak dağıttı. Gün, hatıra fotoğrafları çekilmesiyle sona erdi.

'BİZİ ÇOK GÜZEL AĞIRLADILAR'

TEGV Midyat Öğrenim Birimi Yöneticisi Kadir Kurt, "Dizi ekibine çok teşekkür ediyoruz. Bizi çok güzel bir şekilde ağırladılar. Albora Konağı'nı ziyaret ettik. Ozan Bey'in misafiri olarak çocuklarla birlikte pizza yemeye gittik. Kendisine teşekkür ediyoruz" dedi.

Çocuklar da oyuncularla tanışmaktan mutluluk duyduklarını ifade etti.

Kaynak: DHA

Uzak Şehir, Magazin, Kanal D, Midyat, Son Dakika

Son Dakika Magazin Uzak Şehir Setinde Unutulmaz Gün - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kayıp zihinsel engelli şahıs gölette ölü bulundu Kayıp zihinsel engelli şahıs gölette ölü bulundu
Çin’de havai fişek fabrikasındaki patlamada 21 kişi hayatını kaybetti Çin'de havai fişek fabrikasındaki patlamada 21 kişi hayatını kaybetti
Beyaz Saray’da hareketli saatler Silahlı şüpheli polis tarafından vuruldu Beyaz Saray'da hareketli saatler! Silahlı şüpheli polis tarafından vuruldu
ABD, İranlı sivil tekneleri hedef aldı Saldırılarda 5 kişi hayatını kaybetti ABD, İranlı sivil tekneleri hedef aldı! Saldırılarda 5 kişi hayatını kaybetti
Savaştan bu yana bir ilk Japonya, Rus petrolünü teslim aldı Savaştan bu yana bir ilk! Japonya, Rus petrolünü teslim aldı
İsrailli general itiraf etti: Taş atanları bile öldürüyoruz İsrailli general itiraf etti: Taş atanları bile öldürüyoruz

23:09
Yüksekova’da Mayıs ayında 6 metrelik kar mesaisi: İş makineleri kar tünellerinde kayboldu
Yüksekova'da Mayıs ayında 6 metrelik kar mesaisi: İş makineleri kar tünellerinde kayboldu
22:45
AK Parti İl Başkanı sahneye çağrılırken anons krizi Bakan Yardımcısı, anında müdahale etti
AK Parti İl Başkanı sahneye çağrılırken anons krizi! Bakan Yardımcısı, anında müdahale etti
22:31
Beşiktaş’ı 908’de yıktılar Türkiye Kupası’nda ilk finalist Konyaspor
Beşiktaş'ı 90+8'de yıktılar! Türkiye Kupası'nda ilk finalist Konyaspor
22:14
İran ordusu: Son günlerde BAE’ye yönelik herhangi bir saldırı gerçekleştirmedik
İran ordusu: Son günlerde BAE'ye yönelik herhangi bir saldırı gerçekleştirmedik
21:03
Hakan Safi, Fenerbahçe başkanlığına aday oldu
Hakan Safi, Fenerbahçe başkanlığına aday oldu
20:58
Hazine Bakanı Şimşek: Eşel mobil sistemini devreye almasaydık, enflasyondaki artış daha dramatik olacaktı
Hazine Bakanı Şimşek: Eşel mobil sistemini devreye almasaydık, enflasyondaki artış daha dramatik olacaktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.05.2026 03:29:26. #7.12#
SON DAKİKA: Uzak Şehir Setinde Unutulmaz Gün - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.