Geçtiğimiz aylarda Bebek'te görüntülenen ve muhabirlerin soruları üzerine uzun zamandır çalışmadığını, bu nedenle aşırı harcama yapmaktan ve lüks tüketimden kaçındığını ifade eden oyuncu Bade İşçil, önceki gün yine Bebek sahilinde objektife takıldı. İşçil, yürüyüşe uygun fiyatlı bir zincir markette mola verdi.
Markete girip alışveriş yapan Bade İşçil, çıkışta otobüs durağına yürüdü. Hürriyet'te yer alan habere göre; Aşiyan'da halk otobüsüne binen oyuncunun yolculuğu iki durak sürdü. İşçil, indikten sonra yürüyüşüne devam etti.
İşte o anlardan kareler;
Son Dakika › Magazin › ''Uzun zamandır işim yok'' diyen ünlü oyuncu İETT otobüsüne binerken görüntülendi - Son Dakika
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