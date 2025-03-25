''Uzun zamandır işim yok'' diyen ünlü oyuncu İETT otobüsüne binerken görüntülendi - Son Dakika
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''Uzun zamandır işim yok'' diyen ünlü oyuncu İETT otobüsüne binerken görüntülendi

\'\'Uzun zamandır işim yok\'\' diyen ünlü oyuncu İETT otobüsüne binerken görüntülendi

Bir dönem ekranlarında fırtına gibi esen ünlü oyuncu Bade İşçil, önceki gün bir ucuzluk marketinden alışveriş yapıp market çıkışı halk otobüsüne bindi.

25.03.2025 11:52
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Geçtiğimiz aylarda Bebek'te görüntülenen ve muhabirlerin soruları üzerine uzun zamandır çalışmadığını, bu nedenle aşırı harcama yapmaktan ve lüks tüketimden kaçındığını ifade eden oyuncu Bade İşçil, önceki gün yine Bebek sahilinde objektife takıldı. İşçil, yürüyüşe uygun fiyatlı bir zincir markette mola verdi.

'Uzun zamandır işim yok' diyen ünlü oyuncu İETT otobüsüne binerken görüntülendi

HALK OTOBÜSÜNE BİNDİ

Markete girip alışveriş yapan Bade İşçil, çıkışta otobüs durağına yürüdü. Hürriyet'te yer alan habere göre; Aşiyan'da halk otobüsüne binen oyuncunun yolculuğu iki durak sürdü. İşçil, indikten sonra yürüyüşüne devam etti.

İşte o anlardan kareler;

'Uzun zamandır işim yok' diyen ünlü oyuncu İETT otobüsüne binerken görüntülendi
'Uzun zamandır işim yok' diyen ünlü oyuncu İETT otobüsüne binerken görüntülendi

Bade İşçil, Alışveriş, Fırtına, Fırtına, Magazin, Yaşam, İETT, Son Dakika

Son Dakika Magazin ''Uzun zamandır işim yok'' diyen ünlü oyuncu İETT otobüsüne binerken görüntülendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (11)

  • Allelopati.ğ1:
    Namusuna daha çok sahip çıkdıysa diğerlerinden, tutunamamıştır sanatçı camiasında 270 6 Yanıtla
  • Chen Medya :
    halk otobüsüne binmek garibanlik fakirlik belirtisimi sizde tam dengesiz oldunuz orda otopark ücretleri kaç para haberiniz varmi neden araçla gidilsin 219 6 Yanıtla
  • Bilgehan Göktürk:
    Ucuzluk marketi diye bir market yok!!Millete yanlış algı yaratmayın!!Kalitesiz ürünlerin satıldığı sözde ucuz marketler var... 172 11 Yanıtla
  • Cengiz Sahin:
    Sevilen bir oyuncu helal olsun 112 8 Yanıtla
  • Bir rüya null:
    hayatin kiymetini bilip daha tutumlu olur... 85 2 Yanıtla
  • 204101:
    Bu haber mi yaaa ... 48 5 Yanıtla
  • Ahmet1998*:
    ne acıdım ne acıdım. 11 28 Yanıtla
  • Musa KONYAR:
    Ucuz marketlerin zıddı da kazıkçı marketler.. 8 0 Yanıtla
  • İsmail Karakuş:
    bu algı yüzünden arabayı koyacak yer bulamıyoruz. artık dandik bir iş için bile 2 kişi gider olduk birimiz arabayla tur atarken diğeri işleri hallediyor. 0 0 Yanıtla
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