"Ragnar" İstanbul\'da! Kimle poz verdiğini tahmin edemezsiniz

"Vikings" dizisinde canlandırdığı "Ragnar" karakteriyle dünya çapında ün kazanan oyuncu Travis Fimmel, İstanbul'a geldi. Ünlü oyuncunun ziyareti kısa sürede gündem oldu.

DAVETİYE ADNAN POLAT'TAN

Fimmel'in, eski Galatasaray Başkanı Adnan Polat'ın davetlisi olarak İstanbul'a geldiği öğrenildi. Bu ziyaret, hem spor hem de magazin dünyasında dikkat çekti.

Ünlü oyuncunun Türkiye'deki programına ilişkin detaylar merak edilirken, ziyareti sosyal medyada da geniş yankı uyandırdı.