Volkan Konak İçin Anma Yürüyüşü

31.03.2026 18:11
Volkan Konak, vefatının 1. yıl dönümünde Maçka'da anıldı. Sevenleri kabrine karanfiller bırakıp dua etti.

1) KUZEYİN OĞLU' VOLKAN KONAK'A, ÖLÜM YIL DÖNÜMÜNDE YÜRÜYÜŞLÜ ANMA

KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde, konserde kalp krizi geçirip yaşamını yitiren sanatçı Volkan Konak, vefatının 1'inci yıl dönümünde memleketi Trabzon'un Maçka ilçesinde 'Hayden Volkan'a adlı yürüyüşle kabri başında anıldı. Sevenleri Konak'ın kabrine karanfiller bırakıp dua etti.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) İskele kentinde 29 Mart 2025'te konser sırasında sahnede kalp krizi geçirip hayatını kaybeden sanatçı Volkan Konak için anma programı düzenlendi. Karadeniz müziğiyle özdeşleşen, güçlü sesi, şiirsel şarkı sözleri ve modern düzenlemeleriyle 'Kuzeyin Oğlu' olarak tanınan Volkan Konak'ın ailesinin yanı sıra sevenleri, Trabzon'un Maçka ilçesinde buluştu. Kalabalık, vasiyeti üzerine Güney Mahallesi'ndeki aile kabristanlığındaki ceviz ağacının altında toprağa verilen Konak'ın kabrine kadar yürüdü. Yürüyüşe Maçka Belediye Başkanı Koray Koçhan, Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya, Yomra Belediye Başkanı Mustafa Bıyık ile çok sayıda kişi katıldı. Anma programında Volkan Konak'ın sanat hayatı ve Karadeniz kültürüne katkıları anlatılırken, birlik ve beraberlik mesajları da verildi. Kalabalık, kabrine kırmızı karanfiller bıraktığı Volkan Konak'ı dualarla andı. Konak'ın ailesi kabristanlığa astığı pankartla kendilerini yalnız bırakmayan herkese teşekkür etti. Kur'an-ı Kerim okunup, duaların edildiği anmada katılımcılara lokma ikram edildi. Törende Volkan Konak'ın eşi Selma Konak gözyaşlarına hakim olamadı.

'REHBERİMİZİ VE YOLDAŞIMIZI KAYBETTİK'

Volkan Konak'ın ablası Saadet Yolsal, konuşmasında, "Sevgili dostlar, biz sadece kardeşimizi değil, rehberimizi ve yoldaşımızı kaybettik. Onsuz kaldığımız bu dünyanın bütün renkleri soldu, geriye sadece siyah ve beyaz kaldı. 'Zamanla acınız geçer' dediler ama acımız daha da ağırlaştı. Artık acıya, dinmek bilmeyen bir özlemi de ekledik. Şimdi o özlemle ve bu acıyla yaşamayı öğreniyoruz. Hepinizin ayağına, yüreğine sağlık. Sağ olun, hep var olun" dedi.

'KOCA YÜREKLİ ŞÖVALYEMİZ, SENİ ÇOK SEVİYORUZ'

Konak'ın yeğeni Özlem Yolsal da "Dayımın vefatının 1'inci yıl dönümü anma programına katılarak her biriniz bugüne büyük bir anlam, büyük bir değer kazandırdınız. Dile kolay, yaşaması zor koca bir yılı geride bıraktık. Bu süreçte zaman, bazen anlamını yitirdi. Dayımı uzun zamandır görmüyormuşuz gibi özledik; acısını ise onu daha demin kaybetmişiz gibi içimizde taşıdık. Kabul etmek gerçekten çok zor. Dünya güneşin etrafındaki döngüsünü tamamlarken dayım yoktu. Mevsimler değişirken dayım yoktu. Çiçekler açarken, yapraklar dökülürken, kuşlar göç ederken dayım yoktu. Hem de daha yavrularının büyüdüğünü göremeden, son bestesini yapamadan, hikayesinin sonuna gelmeden aramızdan zamansızca ayrılışını kabullenmek gerçekten çok zor. Dayım yaşarken bizlere çok şey öğretti; dik durmamız gerektiğini, pes etmememiz gerektiğini, acısıyla şimdi ise yokluğuyla, bu derin acıyla nasıl baş edebileceğimizi öğretiyor. Ah benim dayım. Şimdi burada, o meşhur ceviz ağacının altındaki masasının etrafında toplandık. Birlikteyiz, beraberiz, onun istediği gibi. İyi ki bizim dayımız oldun, iyi ki bizim kardeşimiz, iyi ki yoldaşımız oldun. İyi ki geldin geçtin bu dünyadan, Kuzeyin Oğlu Volkan Konak. Koca yürekli şövalyemiz, seni çok seviyoruz" diye konuştu.

Kaynak: DHA

