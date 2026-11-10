Volkan Konak'ın eşinden yürek burkan sözler: Elini bırakmışlığım yok - Son Dakika
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Volkan Konak'ın eşinden yürek burkan sözler: Elini bırakmışlığım yok

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Volkan Konak\'ın eşinden yürek burkan sözler: Elini bırakmışlığım yok
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2 yorum

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde verdiği konser sırasında fenalaşarak hayatını kaybeden usta sanatçı Volkan Konak'ın eşi Selma Konak, yaptığı duygusal paylaşımla özlemini bir kez daha dile getirdi. Eşiyle sahnede çekilen bir fotoğrafını yayımlayan Konak'ın sözleri yürek burktu.

Karadeniz müziğinin unutulmaz isimlerinden Volkan Konak'ın vefatının ardından eşi Selma Konak'ın acısı dinmiyor. Hayat arkadaşına duyduğu özlemi sık sık dile getiren Selma Konak, bu kez birlikte sahnede oldukları bir fotoğrafla eşini andı.

"AKLIMIN İÇİNDE ELİNİ BIRAKMIŞLIĞIM YOK"

Eşiyle geçirdiği günlerden bir kareyi yayımlayan Selma Konak, fotoğrafın altına "İstediğim zaman elini tutamıyorum belki ama aklımın içinde elini bırakmışlığım yok benim." notunu düştü. Konak'ın kısa ancak duygu yüklü mesajı, hayat arkadaşına duyduğu derin özlemi ortaya koydu.

Volkan Konak'ın eşinden yürek burkan sözler: Elini bırakmışlığım yok

SAHNEDE FENALAŞARAK HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Usta sanatçı Volkan Konak, KKTC'de sahne aldığı sırada aniden fenalaşmış ve hastaneye kaldırılmıştı. Doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayan sanatçının vefatı, sevenlerini yasa boğmuştu. Selma Konak ise eşinin ölümünün ardından yaptığı açıklamalarla ona duyduğu sevgiyi ve özlemi dile getirmeyi sürdürüyor.

Kuzey Kıbrıs Türk CumhuriyetiVolkan KonakMagazinSözlerSon Dakika

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    Yorumlar (2)

  • doğrucu davut doğrucu davut:
    ne diyeyim Allah rahmet etsin desem rahatsız olurlar bu entel tayfa. ışıkta da uyunmaz ama madem öyle istiyorlar ışıklar içinde uyuyun ne diyeyim. (bu arada sağlıklı uyku için doktorlar karanlıkta uyumayı, ışıkları kapamayı tavsiye ediyor) 1 0
  • Defenestration Enjoyer Defenestration Enjoyer:
    uçtu gitti.... 0 0
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