Volkan Konak\'ın eşinden yürek burkan sözler: Elini bırakmışlığım yok

Karadeniz müziğinin unutulmaz isimlerinden Volkan Konak'ın vefatının ardından eşi Selma Konak'ın acısı dinmiyor. Hayat arkadaşına duyduğu özlemi sık sık dile getiren Selma Konak, bu kez birlikte sahnede oldukları bir fotoğrafla eşini andı.

"AKLIMIN İÇİNDE ELİNİ BIRAKMIŞLIĞIM YOK"

Eşiyle geçirdiği günlerden bir kareyi yayımlayan Selma Konak, fotoğrafın altına "İstediğim zaman elini tutamıyorum belki ama aklımın içinde elini bırakmışlığım yok benim." notunu düştü. Konak'ın kısa ancak duygu yüklü mesajı, hayat arkadaşına duyduğu derin özlemi ortaya koydu.

SAHNEDE FENALAŞARAK HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Usta sanatçı Volkan Konak, KKTC'de sahne aldığı sırada aniden fenalaşmış ve hastaneye kaldırılmıştı. Doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayan sanatçının vefatı, sevenlerini yasa boğmuştu. Selma Konak ise eşinin ölümünün ardından yaptığı açıklamalarla ona duyduğu sevgiyi ve özlemi dile getirmeyi sürdürüyor.