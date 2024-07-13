Wanda Nara'dan sonra umutlandı! Simge'ye Icardi'yi sordular, bir ilanı aşk etmediği kaldı - Son Dakika
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Wanda Nara'dan sonra umutlandı! Simge'ye Icardi'yi sordular, bir ilanı aşk etmediği kaldı

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Ünlü pop şarkıcısı Simge Sağın, Wanda Nara'dan ayrılan Galatasaray'ın Arjantinli golcüsü Mauro Icardi'ye hayranlığını dile getirdi. Sağın, "Yakışıklı şarkısı söylenecekse Icardi'ye söylenmeli. Gördüğüm en yakışıklı futbolculardan biri' dedi. Bu sözler hem müzik hem de futbol camiasında geniş yankı buldu.

13.07.2024 14:32
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Ünlü şarkıcı Simge Sağın, Wanda Nara'dan ayrılan Galatasaray'ın yıldızı Mauro Icardi hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu.

"ONA NE SÖYLENSE YAKIŞIR"

Sağın, yaptığı açıklamada, "Yakışıklı şarkısı söylenecekse Icardi'ye söylenmeli. Gördüğüm en yakışıklı futbolculardan biri. Ona ne söylense yakışır," ifadelerini kullandı. Ünlü şarkıcının bu sözleri, hem müzik hem de futbol camiasında geniş yankı buldu.

"GÜNDEM OLDU"

Galatasaray'ın geçtiğimiz sezon şampiyonluk yolundaki önemli isimlerinden biri olan Icardi, attığı goller kadar karizmasıyla da taraftarların gönlünde taht kurmuş durumda. Simge Sağın'ın bu övgü dolu sözleri, hayranlarının ilgisini çekti ve sosyal medyada geniş bir etkileşim yarattı.

Wanda Nara\'dan sonra umutlandı! Simge\'ye Icardi\'yi sordular, bir ilanı aşk etmediği kaldı
Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Sondakika.com - Magazin

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Son Dakika Magazin Wanda Nara'dan sonra umutlandı! Simge'ye Icardi'yi sordular, bir ilanı aşk etmediği kaldı - Son Dakika

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    Yorumlar (17)

  • Volkan null: Bu da dünden vermeye razı 93 1 Yanıtla
    Fatma Öztürk: -Gönlünü- :-) 23 6 Trgtyldz: Fatma artık ne vereceği meçhul 13 0
  • Hakan Korkmaz: dişi kartal avı başladı aslan icardi den 14 7 Yanıtla
  • Ramazan Ertaş: 32 yaşında futbolcu olmak için antrenmanlara başlıyorum beyler. 10 0 Yanıtla
  • Gregor Samsa: Bu dünya futbolculara güzel 6 0 Yanıtla
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