Yağmur Tanrısevsin'e hırsız şoku - Son Dakika
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Yağmur Tanrısevsin'e hırsız şoku

26.03.2023 09:42
Yağmur Tanrısevsin'e hırsız şoku

Ünlü oyuncu Yağmur Tanrısevsin'in atölyesine hırsız girdi. Yağmur Tanrısevsin seramik atölyesindeki eşyalar çok ağır olduğu için hırsızların önemli bir şey çalamadan olay yerinden uzaklaştığını belirtti.

Yağmur Tanrısevsin dün akşam kabus dolu bir gece yaşadı. Başarılı oyuncunun geçen ocak ayında Vouge dergisi için de çekim yaptığı Akatlar'daki seramik atölyesine hırsız girdi. Tanrısevsin hemen polise haber verdi.
Güvenlik alarmının uyarısı üzerine atölyesine koşan Tanrısevsin karşılaştığı manzara karşısına şoke oldu. Hırsız ünlü oyuncunun atölyesinin otantik tahta kapısını kırarak içeri girmişti. Polis olay yerinde inceleme başlattı. Yağmur Tanrısevsin seramik atölyesindeki eşyalar çok ağır olduğu için hırsızların önemli bir şey çalamadan olay yerinden uzaklaştığını belirtti.

Kaynak: Snob Magazin
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Yağmur Tanrısevsin, Magazin, Son Dakika

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