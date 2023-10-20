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Yalı Çapkını, Cannes Mipcom Fuarı'nda satış rekoru kırdı - Son Dakika

Yalı Çapkını, Cannes Mipcom Fuarı'nda satış rekoru kırdı

Son Güncelleme: 20.10.2023 07:38

Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in başrol olduğu Yalı Çapkını dizisi Cannes Mipcom Fuarı'nda satış rekoru kırarak bölüm başı yaklaşık 700 bin dolara satıldı.

Başrollerinde Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir, Çetin Tekindor, Şerif Sezer , Gülçin Şantırcıoğlu, Diren Polatoğulları, Emre Altuğ, Gözde Kansu, Binnur Kaya, Tarık Emir Tekin, Ersin Arıcı ve Beril Pozam gibi başarılı oyuncuların paylaştığı Yalı Çapkını dizisinin başarısı ülke dışını açtı. Dizi, Cannes Mipcom Fuarı'nda bölüm başı 700 bin dolara satıldı.

SATIŞ REKORU KIRDI

Gazete Magazin'de yer alan habere göre; Yalı Çapkını, Cannes Mipcom Fuarı'nda satış rekoru kırdı. En büyük satış rakamına sahip olmayı başaran dizi bölüm başı yaklaşık 700 bin dolara satıldı.

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Son Dakika Magazin Yalı Çapkını, Cannes Mipcom Fuarı'nda satış rekoru kırdı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Yalı Çapkını, Cannes Mipcom Fuarı'nda satış rekoru kırdı - Son Dakika
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